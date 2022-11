Tani Samsung już z Androidem 13! A flagowce konkurencji wciąż jeszcze nie

Konkurencja powinna brać przykład z Samsunga – producent udostępnia aktualizację do najnowszego Androida 13 z One UI 5 kolejnym smartfonom, nie tylko flagowym, ale też tańszym. Najnowszym modelem, który ją dostał, jest Samsung Galaxy A33 5G.

Aktualizacja do Androida 13 z One UI 5 dla Samsunga Galaxy A33 5G już dostępna

Zgodnie z zapowiedziami, jako pierwsze aktualizację do Androida 13 z One UI 5 dostały Galaxy S22, Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra – już w październiku 2022 roku. Niewiele później producent zapowiedział jednak, że w listopadzie podobny update otrzyma kilka innych smartfonów i nie zwlekał z jego udostępnieniem.

W poniedziałek, 7 listopada 2022 roku, Android 13 wraz z One UI 5 zaczął trafiać na Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20 i Galaxy Note 20 Ultra. Po dwóch dniach taka sama aktualizacja została udostępniona Galaxy A53 5G, a dziś również Galaxy A33 5G, który aktualnie kosztuje w oficjalnej polskiej dystrybucji od 1499 złotych. Żaden inny smartfon w takiej cenie nie dostał jeszcze Androida 13.

Galaxy A33 5G i Galaxy A53 5G mają już Androida 13 z One UI 5 (fot. Tabletowo.pl)

I chociaż już liczba modeli, które dostały Androida 13 z One UI 5 do tej pory, robi wrażenie, to harmonogram aktualizacji dla rynku europejskiego zakłada, że jeszcze w tym miesiącu najnowsza wersja oprogramowania trafi do posiadaczy:

Polityka aktualizacyjna Samsunga to nowa jakość w segmencie urządzeń z Androidem

Samsung nie podaje, w jaki sposób jest w stanie utrzymać tak szybkie tempo aktualizacji swoich urządzeń, szczególnie że ich właściciele jeszcze trochę poczekają na wdrożenie bardzo przydatnej w procesie aktualizowania oprogramowania technologii. Faktem jednak jest, że żaden z konkurentów nie jest mu w stanie dorównać. Pozostali producenci wydają Androida 13 dla swoich smartfonów w znacznie wolniejszym, wręcz ślimaczym tempie.

To jednak sygnał dla klientów, że powinni wybrać smartfon Samsung Galaxy, jeśli chcą bardzo szybko otrzymywać aktualizacje systemu, szczególnie że Samsung wydłużył okres wsparcia do nawet pięciu lat – na przykład modele z serii Galaxy S22 i Galaxy S21 oraz Galaxy Tab S8 otrzymają aż cztery aktualizacje One UI i będą dostawać poprawki zabezpieczeń przez pięć lat. Podobnie składane smartfony (od Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3), a także wybrane smartfony z rodziny Galaxy A, które zadebiutowały po lutym 2022 roku.