Masz ten sprzęt Apple? Pora pomyśleć o wymianie

Apple produkuje urządzenia, które można używać latami. W przypadku każdego przychodzi jednak w końcu moment, w którym należy pomyśleć o wymianie na nowszy model.
Te urządzenia Apple przestaną dostawać aktualizacje w 2026 roku. Najwyższa pora pomyśleć o wymianie
Gigant z Cupertino słynie z zapewniania aktualizacji przez wiele lat, dzięki czemu użytkownicy urządzeń firmy mogą korzystać z coraz nowszych funkcji, a do tego nie muszą obawiać się czyhających na nich zagrożeń.
Nawet Apple jednak w końcu decyduje się zakończyć wsparcie dla starszych sprzętów. W 2026 roku aktualizacje systemu przestanie otrzymywać aż 16 urządzeń różnego typu. Dobra wiadomość jest taka, że nie dotyczy to iPhone’ów, ponieważ każdy iPhone, który otrzymał aktualizację do iOS 26, dostanie również aktualizację do iOS 27.
Mowa tu konkretniej o następujących 31 modelach:
- iPhone SE 2. generacji,
- iPhone SE 3. generacji,
- iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max,
- iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max,
- iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max,
- iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max,
- iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max,
- iPhone 16e, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max,
- iPhone 17e, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air.
Posiadacze innych urządzeń Apple nie będą mieli jednak aż tyle szczęścia, ponieważ
- aktualizacji do watchOS 27 nie dostaną:
- Apple Watch Series 6 (2020),
- Apple Watch Series 7 (2021),
- Apple Watch Series 8 (2022),
- Apple Watch Ultra 1. generacji (2022),
- Apple Watch SE 2. generacji (2022),
- aktualizacji do iPadOS 27 nie dostaną:
- iPad 8. generacji (2020),
- iPad Mini 5. generacji (2019),
- iPad Air 3. generacji (2019),
- iPad Pro 11″ 1. generacji (2018),
- iPad Pro 12,9″ 3. generacji (2018),
- aktualizacji do macOS 27 Golden Gate nie dostaną wszystkie pozostałe komputery z procesorami Intela,
- aktualizacji do tvOS 27 nie dostaną:
- Apple TV HD (2015),
- Apple TV 4K 1. generacji (2017).
W podlinkowanym niżej artykule na Tabletowo.pl znajdziesz natomiast listę urządzeń Apple, które otrzymają aktualizację do iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 i macOS 27 Golden Gate.
Nie musisz jednak spieszyć się z wymianą sprzętu Apple na nowszy
Należy podkreślić, że zakończenie wsparcia nie oznacza, że ww. urządzenia Apple przestaną działać. Co więcej, jak zauważa serwis MacRumors, producent z Cupertino zwykle zapewnia aktualizacje zabezpieczeń dla poprzednich wersji systemów jeszcze przez co najmniej rok.
Oznacza to, że posiadacze urządzeń z systemami, dla których nie przewidziano już aktualizacji do nowszej wersji, mają jeszcze całkiem sporo czasu na zdecydowanie się na wymianę i wybranie idealnego następcy.
Do niezwlekania może jednak zachęcić wizja możliwości korzystania z nowej generacji Apple Intelligence z Siri AI, aczkolwiek w samej Unii Europejskiej jej dostępność będzie początkowo ograniczona do watchOS 27, macOS 27 i visionOS 27. Apple zgania to na przepisy w UE, natomiast Komisja Europejska twierdzi, że to decyzja producenta.