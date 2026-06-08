iOS 27 oficjalnie. Sprawi, że Twój iPhone dostanie drugie życie

Jedną z gwiazd tegorocznego WWDC był oczywiście iOS 27. Oto, co przynosi najnowszy system operacyjny na iPhone’ach.

iOS 27, czyli ulepszenia Liquid Glass i optymalizacja

W zeszłym roku Apple pokazało iOS 26 wraz z nowym językiem projektowania Liquid Glass, który został przyjęty z naprawdę różnymi opiniami – od zachwytu po falę krytyki. Apple najwidoczniej postanowiło wziąć pod uwagę niektóre z negatywnych komentarzy. Otóż do iOS 27 zawitał specjalny suwak, który pozwala ustawić poziom przezroczystości i dostosować Liquid Glass do własnych preferencji. Co więcej, efekt Liquid Glass zawita też na ikony aplikacji Apple.

źródło: Apple

Firma z Cupertino poświęciła też sporo czasu na optymalizację, co dotyczy zarówno iOS 27, jak i też pozostałych systemów operacyjnych. Użytkownicy mają doświadczyć szybszego ładowania aplikacji, sprawniejszego transferu z wykorzystaniem AirDrop, a także wielu innych usprawnień związanych z działaniem systemu operacyjnego. Nawet animacje powinny teraz prezentować się lepiej.

Sporo uwagi otrzymał także harmonogram CPU, którego zadaniem jest zarządzanie zasobami procesora w różnych scenariuszach w trakcie całego dnia korzystania z iPhone’a. Dzięki zmianom w iOS 27 harmonogram ma charakteryzować się m.in. lepszą obsługą bardziej wymagających zadaniach. Warto zaznaczyć, że odczują to też użytkownicy starszych smartfonów – Apple wspominało nawet o iPhonie 11.

źródło: Apple

iPhone’y mają teraz lepiej radzić sobie podczas wyboru najlepszego połączenia z internetem – chodzi o korzystanie z Wi-Fi lub sieci komórkowej. System ma być w tej kwestii bardziej inteligentny, więc można spodziewać się, że decyzja o najlepszym połączeniu będzie podejmowana na podstawie kilku różnych zmiennych.

iOS 27 wprowadza jeszcze przeprojektowaną wyszukiwarkę, która – co dość oczywiste – ma dostarczać lepszych wyników. Zawita ona do aplikacji Zdjęcia, Poczta, a także zmiany obejmą cały system w ramach aktualizacji Spotlight. Indeksowanie plików ma być teraz odczuwalnie sprawniejsze. Natomiast słuchawki AirPods doczekały się nowego korektora dźwięku, który pozwoli użytkownikom bardziej spersonalizować brzmienie słuchawek.

iOS 27 ma podnieść poziom bezpieczeństwa

Jedną z zalet iOS 27 ma być nowe podejście do kont dzieci, które zapewnią rodzicom lepszy podgląd na to, co ich dziecko robi na iPhonie. Do tego dochodzi zestaw przydatnych funkcji. Przykładowo dzieci mogą poprosić rodziców o możliwość pobrania konkretnej aplikacji lub dostęp do strony internetowej. Decyzję o zaakceptowaniu będzie można podjąć z aplikacji Wiadomości.

źródło: Apple

iOS 27 pozwala na dodanie innych zaufanych osób, np. dziadków. Z kolei FaceTime ma blokować treści zawierające sceny przemocy. Apple wspomniało jeszcze o usprawnieniach w funkcji limitu czasowego, które pozwoli określić limit dla poszczególnych kategorii aplikacji. Z kolei, gdy dziecko będzie w szkole, funkcja harmonogramu pozwoli sprawniej ustawić listę aplikacji, z których będzie będzie mogło korzystać – pomóc ma nowy, bardziej przejrzysty interfejs.

źródło: Apple

Które iPhone’y otrzymają dostęp do iOS 27?

Użytkownicy smartfonów z Cupertino powinno docenić decyzję Apple. Otóż iOS 27 będzie dostępny na iPhone’a 11 i wszystkich nowszych modelach. Oznacza to, że aktualizacja trafi nawet na smartfony z 2019 roku.

źródło: Apple

Do tego dochodzi nowa Siri i funkcje wykorzystujące sztuczną inteligencję. Warto zauważyć, że Siri na iOS 27 zyskała nowy interfejs, oparty na dynamicznej wyspie.

Publicznej wersji beta należy spodziewać się w lipcu. Natomiast dziś zostanie uruchomiony program testowy dla deweloperów. Z kolei stabilne wersje pojawią się jesienią tego roku.