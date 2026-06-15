Przeciek zdradził największy sekret nowego smartfona Samsunga

Już za kilka tygodni oferta producenta z Korei Południowej rozszerzy się o trzy nowe składane smartfony. Jeden z nich będzie wyjątkowy. Dzięki nowemu przeciekowi wiemy, jak Samsung zdoła osiągnąć taki efekt.

Jak to możliwe, że smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 będzie miał ekran z niemal niewidoczną bruzdą?

Cechą wyróżniającą składane smartfony jest nie tylko to, że się składają, ale też – a może przede wszystkim – widoczna gołym okiem bruzda w miejscu, w którym ekran składa się na pół. Niektórym producentom udało się ją niemal wyeliminować (mowa tu na przykład o Oppo Find N6, który zadebiutował w marcu 2026 roku) i Samsung również ma to zrobić.

Samsung Galaxy Z Fold 7 (fot. Konrad Pisula | Tabletowo.pl)

I chociaż wskazywały na to już wcześniejsze przecieki, to nie wiadomo było, jak Koreańczycy osiągną taki efekt. Informacje przekazane przez południowokoreański portal ZDNet Korea odkrywają tę „tajemnicę”.

Według niego smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 otrzyma grubsze szkło Ultra Thin Glass (UTG) na ekranie wewnętrznym – o grubości około 60 mikrometrów. Drugi z nowych foldów – Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra – dostanie natomiast UTG o grubości 45 µm.

Grubsze szkło ma sprawić, że miejsce zagięcia wyświetlacza będzie mniej widoczne, choć równocześnie może być ono bardziej podatne na pęknięcia w tym newralgicznym punkcie. To właśnie dlatego Koreańczycy wcześniej zmniejszali jego grubość – do nawet 30 µm w Galaxy Z Fold 6. W Galaxy Z Flip 7 ma ono zaś grubość 50 µm, a Galaxy Z Fold 7 – 45 µm.

Informacje te wskazują również, że miejsce zagięcia ekranu wewnętrznego będzie bardziej widoczne w droższym i lepiej wyposażonym Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra. Dopiero jego następca ma otrzymać UTG o grubości 60 µm.

Samsung znów zmienia swoje oczekiwania wobec nowych składanych smartfonów

Początkowo mówiło się, że Samsung zamierza wyprodukować około 1 miliona sztuk Galaxy Z Fold 8 i ~3,5 miliona egzemplarzy egzemplarzy Galaxy Z Fold 8 Ultra oraz od 2,5 do 3 milionów sztuk Galaxy Z Flip 8. Później pojawiły się jednak informacje, że w ciągu pierwszych 3 miesięcy wyprodukowanych zostanie więcej o ~200-300 tysięcy egzemplarzy Galaxy Z Folda 8 niż pierwotnie zakładano.

Teraz natomiast portal ZDNet Korea twierdzi, że z taśm zjedzie: