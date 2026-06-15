Rzuca się w oczy. I to niejedyny atut tego laptopa

W warszawskim Showroomie Lenovo & Motorola odbyła się polska premiera laptopa Lenovo LOQ 15AHP11. To nowa propozycja dla graczy, skutecznie przykuwająca uwagę oryginalną i odważną stylistyką. Na tym jednak atuty się nie kończą.

Lenovo LOQ w nowej odsłonie. Przykuwa wzrok

Pomysł na rodzinę LOQ zawsze był taki, by oferowała sporo graczom, którzy zasadniczo nie mają wygórowanych wymagań. To się nie zmieniło. Dlatego w środku znalazły się mocne, ale nie topowe podzespoły.

Sercem zaprezentowanego w Warszawie laptopa Lenovo LOQ 15AHP11 jest bazujący na architekturze Zen 4, ośmiordzeniowy procesor AMD Ryzen 7 250 o częstotliwości taktowania 3,3 GHz (i dochodzącej do 5,1 GHz w trybie Boost).

Procesorowi towarzyszy karta graficzna Nvidia GeForce RTX 5050. To podstawowy model z rodziny GeForce RTX 50, ale całkiem niedawno sprawdzaliśmy w akcji inny gamingowy laptop z tą jednostką (MSI Cyborg 15) i radził sobie naprawdę dobrze. Do tego dochodzi jeszcze 16 GB RAM typu DDR5 o taktowaniu 5600 MHz i SSD o pojemności 512 GB.

Co dalej? Laptop został wyposażony w 15,3-calowy wyświetlacz IPS o proporcjach 16:10 i częstotliwości odświeżania sięgającej 165 Hz. Producent chwali się również pokryciem 100% palety sRGB, dzięki czemu obraz ma być nie tylko wyraźny i płynny, ale też wiernie odwzorowany pod kątem kolorów. Panel wieńczy matowa powłoka ograniczająca refleksy.

Specyfikację uzupełniają akumulator o pojemności 60 Wh, kamerka 5 Mpix, głośniki stereo (2x 2 W), podświetlana klawiatura, moduły Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.3 oraz szeroka gama gniazd (1x USB-C, 3x USB-A, 1x HDMI 2.1, 1x Ethernet (LAN) i 1x mini jack). Całość wieńczy konstrukcja, której grubość wynosi 23,25 mm, a waga to ok. 2,1 kg.

Lenovo LOQ 15AHP11 (fot. Lenovo)

Przy konstrukcji warto się jednak zatrzymać na dłużej, ponieważ trudno pominąć kwestię nietypowego i odważnego koloru Surge Green. Dzięki temu laptop zdecydowanie wyróżnia się w tłumie.

Ile kosztuje nowy laptop Lenovo LOQ 15AHP11?

Laptop Lenovo LOQ 15AHP11 jest już dostępny w sprzedaży – zarówno stacjonarnie (w warszawskim Showroomie Lenovo & Motorola i sklepach partnerskich), jak i online. Cena wynosi 5999 złotych, a w zestawie znajduje się jeszcze gamingowa myszka Lenovo Legion M220, utrzymana w tej samej kolorystyce.

Gdzie kupić? Lenovo LOQ 15AHP11 ok. 5999 zł Media Expert x-kom Komputronik Allegro Zawiera linki afiliacyjne.

Dodatkowo do 19 lipca można skorzystać z promocji i uzyskać cashback w wysokości 600 złotych (lub wyższej, jeśli poza laptopem dorzucisz do koszyka coś jeszcze).