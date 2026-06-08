Nowa Siri i wszechobecne AI. Apple otwiera nowy rozdział

Najjaśniejszą gwiazdą zorganizowanej przez Apple konferencji WWDC 2026 była Siri. Wirtualna asystentka nauczyła się wielu nowych sztuczek i zyskała dopisek AI. Szkoda tylko, że po raz kolejny musimy obejść się smakiem.

Nowa generacja Apple Intelligence zapowiedziana na WWDC 2026

Nowa generacja Apple Intelligence ma uczynić urządzenia i usługi amerykańskiego giganta bardziej osobistymi i praktycznymi, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu prywatności. Fundamentem są tu modele opracowane we współpracy z firmą Google, a konkretnie z jej Gemini.

Całość sprowadza się do czterech elementów, dzięki którym Apple Intelligence ma być bardziej pomocne. To:

osobisty kontekst, czyli uwzględnianie tego, co sztuczna inteligencja wie na temat użytkownika,

czyli uwzględnianie tego, co sztuczna inteligencja wie na temat użytkownika, aktualna wiedza na temat świata, czyli bazowanie na rozmaitych źródłach aktualnych informacji,

czyli bazowanie na rozmaitych źródłach aktualnych informacji, możliwość wykonywania zadań przez AI, czyli przejmowanie kontroli nad aplikacjami, a także…

czyli przejmowanie kontroli nad aplikacjami, a także… pomoc na bieżąco, czyli monitorowanie i rozumienie tego, co znajduje się na ekranie urządzenia.

Apple prezentuje zupełnie nową asystentkę. Poznaj Siri AI

Zupełnie nowa Siri została zbudowana na wyżej opisanych fundamentach Apple Intelligence nowej generacji. Teraz nazywa się Siri AI – zdecydowano się na dopisanie tych dwóch literek, by podkreślić jej inteligencję w technologicznym tego słowa znaczenia.

Siri AI nie będzie tylko dawać prostych odpowiedzi – jak na współczesnego asystenta przystało, jest to w pełni konwersacyjny model, z którym można prowadzić całkiem naturalną rozmowę. A skoro już o tym mowa…

Siri AI będzie mówić bardziej ekspresyjnie. Bardziej jak człowiek. Użytkownik będzie mógł również dostosować to brzmienie, regulując tempo czy poziom wspomnianej ekspresji. Równocześnie asystentka lepiej ma też radzić sobie z rozumieniem głosu osoby, która do niej mówi – przede wszystkim z rozpoznawaniem przecinków i kropek.

źródło: Apple

Jak podkreśla Apple, nowa Siri rozumie kontekst i ma szeroką wiedzę o świecie. Odpowiada na pytania, uwzględniając informacje o użytkowniku, pliki na jego urządzeniu oraz treści dostępne w internecie. Ścisła integracja z systemem pozwala jej też wykonywać polecenia, takie jak dodawanie wydarzeń do kalendarza, wysyłanie wiadomości czy ustawianie nawigacji.

źródło: Apple

Siri AI ma też dostęp do tego, co dzieje się na wyświetlaczu. Niczym w Circle to Search użytkownik może zaznaczyć fragment ekranu i dopytać o to, co się na nim znajduje albo poprosić o wykonanie jakiejś czynności z nim związanej (np. dodanie daty z plakatu do kalendarza).

Z kolei dostęp do plików i aplikacji sprawia, że Siri może pomóc w odnajdywaniu tego, czego w danej chwili potrzeba użytkownikowi – zdjęcia albo daty pojawiającej się w wiadomości e-mail od tego czy innego nadawcy.

źródło: Apple

Skoro już o wiadomościach mowa, Siri AI będzie w stanie stworzyć ich treść od zera, wykorzystując informacje przekazane przez użytkownika. Co więcej, weźmie pod uwagę sposób, w jaki użytkownik pisał wiadomości do danego odbiorcy w przeszłości i spróbuje go skopiować. Na jego prośbę może też sprawdzić autorską treść lub zmodyfikować ją w określony sposób.

Nowa Siri oferuje w dodatku funkcje multimodalne, cechując się tzw. inteligencją wizualną. Chodzi o to, że rozumie, co znajduje się na obrazie i pozwala nie tylko uzyskać definicje, ale też podjąć realne działania w związku z tym. Przykład? Skierowanie aparatu na rachunek umożliwia podzielenie go pomiędzy poszczególne osoby w aplikacji Apple Cash.

źródło: Apple

Wszystkie urządzenia Apple, jedna Siri AI

Siri AI trafi na wszystkie urządzenia Apple – nie tylko iPhone’y, ale też iPady, MacBooki, Apple Watche czy okulary Apple Vision. Nie ominie również samochodów z systemem CarPlay.

Na iPhonie będzie można ją wywołać w każdym momencie, a do tego będzie na przykład wbudowana w aplikację aparatu (podpowiadając odpowiednie ustawienia).

źródło: Apple źródło: Apple źródło: Apple źródło: Apple

Z kolei na MacBooku Siri AI będzie zintegrowana z wyszukiwarką Spotlight plus będzie można ją znaleźć u góry menu kontekstowego otwartego w dowolnym oknie systemu. Okienko do konwersacji pojawi się również podczas zaznaczania elementów na ekranie – słowem: będzie zawsze gotowa, by służyć.

źródło: Apple źródło: Apple źródło: Apple źródło: Apple źródło: Apple źródło: Apple

Poza tym pojawi się jeszcze…

Aplikacja Siri. Pozwoli mieć wszystko pod kontrolą

Specjalnie przygotowana aplikacja Siri to kolejny sposób na wywołanie asystentki, ale też miejsce, w którym użytkownik może przejrzeć poprzednie rozmowy (i w razie potrzeby do nich wrócić). Dzięki temu programowi można również wygodnie przełączać się pomiędzy urządzeniami – rozpoczynać konwersację na jednym i kontynuować ją na innym.

Aplikacja wykorzystuje iCloud, dzięki czemu historia rozmów jest synchronizowana pomiędzy wszystkimi urządzeniami użytkownika z zachowaniem pełnej prywatności.

źródło: Apple

Apple Intelligence to nie tylko Siri

Nowa generacja Apple Intelligence wprowadzi również dodatkowe funkcje do rozmaitych aplikacji. Na przykład w przeglądarce Safari pomoże w zapanowaniu nad otwartymi kartami. W Shortcuts zaś pomoże szybko tworzyć zadania.

Największe wrażenie robi jednak pakiet funkcji zmierzających do aplikacji Photos. Pojawi się nie tylko możliwość usuwania niechcianych obiektów ze zdjęć czy rozszerzanie tła, ale też zmiana perspektywy – dzięki temu będzie można skorygować to na długo po wciśnięciu spustu migawki.

źródło: Apple

Przy okazji firma Apple zapowiedziała również nowy pakiet funkcji pozwalających zatroszczyć się o bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników. Opiekunowie będą mogli w prosty sposób nałożyć ograniczenia na to, co dzieci mogą oglądać, z kim się kontaktować i jak długo korzystać ze swoich urządzeń.

Kiedy pojawi się Apple Intelligence? Kiedy Siri AI? Nieważne – to i tak nie dla nas

Nowa generacja Apple Intelligence wraz z Siri AI zostanie udostępniona w wersji beta jeszcze przed końcem 2026 roku. Zła i rozczarowująca, choć na pewno nie zaskakująca informacja jest jednak taka, że początkowo dostępna będzie wyłącznie po angielsku. Apple zapewnia, że niebawem doczeka się też kolejnych wersji językowych, ale nie padło ani jedno słowo, które pozwalałoby z entuzjazmem wyczekiwać premiery Siri po polsku.

Mało tego, nowe Apple Intelligence (w tym Siri AI) nie będzie dostępne w żadnym kraju Unii Europejskiej na premierę systemów iOS 27 i iPadOS 27. Amerykański gigant tłumaczy to brakiem akceptacji rozwiązań przez unijne organy regulacyjne. Co ciekawe, nie dotyczy to systemów macOS 27, visionOS 27 i watchOS 27 – w nich sztuczna inteligencja Apple będzie dostępna.