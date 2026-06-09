Te urządzenia Apple dostaną iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 i macOS 27 Golden Gate

Podczas poniedziałkowej konferencji WWDC 2026 firma Apple zaprezentowała najnowsze wersje swoich systemów operacyjnych: iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, macOS 27 i visionOS 27. Od razu ruszyły ich testy deweloperskie, w lipcu można spodziewać się publicznej wersji beta, a premiery pełnych wersji – jesienią. Amerykański gigant ogłosił, które urządzenia otrzymają aktualizację – sprawdź, czy Twoje znajdują się na liście.

Lista iPhone’ów, które otrzymają aktualizację do iOS 27

Mateusz zaserwował podsumowanie nowości w iOS 27 zaraz po zakończeniu wczorajszej konferencji WWDC 2026. To przede wszystkim suwak do regulacji poziomu przezroczystości, szybsze ładowanie aplikacji i przeprojektowana wyszukiwarka. Podał tam też listę modeli, które otrzymają tę aktualizację systemu, ale dla porządku przypomnę, że są to:

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Dla których iPadów aktualizacja iPadOS 27? Lista modeli

Wydajniejsze działanie, płynniejsze przełączanie się pomiędzy sieciami Wi-Fi i komórkowymi, szybsza synchronizacja wiadomości i ulepszone współtworzenie albumów ze zdjęciami to niektóre spośród najważniejszych nowości i zmian, na jakie mogą liczyć posiadacze iPadów. Oto modele, dla których udostępniona zostanie aktualizacja iPadOS 27:

źródło: Apple

Te smartwatche Apple Watch otrzymają watchOS 27

Z kolei aktualizacja watchOS 27 wprowadzi na smartwatche Apple między innymi lepiej działające i bardziej spersonalizowane komunikaty motywacyjne. Dodatkowo, dzięki udoskonalonym algorytmom, pomiar dystansu podczas treningów w pomieszczeniach ma być dokładniejszy. Do tego dojdzie szybsze uruchamianie odtwarzacza muzycznego i usprawniona obsługa gestów. Jakie modele to wszystko zyskają – oto lista:

Apple Watch SE 3,

Apple Watch Series 9,

Apple Watch Series 10,

Apple Watch Series 11,

Apple Watch Ultra 2,

Apple Watch Ultra 3.

źródło: Apple źródło: Apple

Dla tych komputerów Mac Apple przewidziało aktualizację do macOS 27 Golden Gate

Co nieco dobrego trafi też do systemu macOS 27 Golden Gate. Wśród nowinek można odnaleźć ulepszoną wyszukiwarkę wiadomości e-mail i precyzyjniejsze sugestie podczas wyszukiwania w Spotlight, poprawioną obsługę zewnętrznych wyświetlaczy czy funkcję odświeżania poprzez przewinięcie w dół. Lista kompatybilnych komputerów przedstawia się następująco:

MacBook Neo,

MacBook Air (z procesorami Apple, od 2020 roku wzwyż),

MacBook Pro (z procesorami Apple, od 2020 roku wzwyż),

iMac (z procesorami Apple, od 2021 roku wzwyż),

Mac Mini (z procesorami Apple, od 2020 roku wzwyż),

Mac Studio (od 2022 roku wzwyż),

Mac Pro (z procesorami Apple, od 2023 roku wzwyż).

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Będą też aktualizacje visionOS 27 i tvOS 27

Firma Apple zapowiedziała również aktualizację visionOS 27. Dzięki niej gogle Apple Vision Pro zyskają zakrzywione okna, lepszą responsywność aplikacji, wizualnie odświeżone centrum zarządzania, szybsze połączenie z Wi-Fi, lepszą synchronizację wiadomości, nowy format widżetów oraz możliwość zamiany panoram w środowisko 3D.

Zaanonsowana została także aktualizacja tvOS 27 na przystawki Smart TV firmy Apple. Nie poznaliśmy jednak żadnych szczegółów na jej temat.

źródło: Apple

Ominie nas najważniejsza nowość – Apple Intelligence nowej generacji z Siri AI

Może się wydawać, że nowości w poszczególnych systemach jest niewiele. W rzeczywistości jednak każdy z nich zyska sporo, bo zadebiutuje tam nowa generacja Apple Intelligence wraz z asystentką Siri AI. W podlinkowanym newsie znajdziesz komplet informacji na ten temat, a tutaj tylko wspomnę, że dzięki temu użytkownicy będą mogli prowadzić naturalne rozmowy z Siri, która zrozumie osobisty kontekst i zyska dostęp do aktualnej wiedzy na temat świata, a do tego samodzielnie zrealizuje rozmaite zadania, będąc przy tym świadoma tego, co znajduje się na ekranie.

Niestety, ma to nieduże znaczenie z naszej, polskiej perspektywy. Po pierwsze dlatego, że Siri AI obecnie radzi sobie tylko z językiem angielskim, a po drugie – ważniejsze – Apple Intelligence (przynajmniej początkowo) nie będzie dostępne w krajach Unii Europejskiej ani na iPhone’ach, ani na iPadach (pojawi się jedynie w systemach macOS 27, visionOS 27 i watchOS 27).