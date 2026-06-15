Tego smartfona się nie spodziewaliśmy

Smartfon Honor X70 pojawił się na rynku w lipcu 2025 roku, więc blisko rok później można by się spodziewać debiutu kolejnej generacji. Ponoć faktycznie się go doczekamy, ale zanim to nastąpi, producent rzutem na taśmę zaprezentował model Honor X70 Pro Max. To doprawdy osobliwa premiera.

Smartfon Honor X70 Pro Max to niespodzianka

Zaskakująca jest nawet sama nazwa, bo Honor X70 Pro Max ma aż dwa dopiski, pomimo że nie było takiego modelu jak Honor X70 Pro. Co więcej, różnice względem nim a podstawowym smartfonem Honor X70 są naprawdę niewielkie.

Nowy model ma taki sam wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,79 cala, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 6000 nitów oraz prawie taką samą – niezbyt imponującą – parę aparatów: 50 Mpix z tyłu i 8 Mpix z przodu.

Honor X70 miał na pokładzie procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 i tak samo jest w przypadku modelu z oznaczeniem Pro Max, choć jest to nieco ulepszona wersja tego chipsetu (z dopiskiem Enhanced Edition). W najwyższej konfiguracji towarzyszy mu jednak mniej pamięci operacyjnej (8 GB vs 12 GB).

Honor X70 Pro Max (fot. Honor)

Z zauważalnych, choć niekoniecznie potrzebnych różnic, wypada wspomnieć o akumulatorze, którego pojemność wzrosła z 8300 do 8560 mAh. Równocześnie zwiększono też maksymalną moc ładowania – z 80 W do 90 W. Całość domyka nieco wytrzymalsza konstrukcja (w klasach IP68, IP69 i IP69K).

Podsumujmy i porównajmy…

Specyfikacja Honor X70 Pro Max vs Honor X70 – porównanie

Honor X70 Pro Max Honor X70 Wyświetlacz 6,79 cala,

AMOLED,

2640×1200 pikseli,

120 Hz,

do 6000 nitów 6,79 cala,

AMOLED,

2640×1200 pikseli,

120 Hz,

do 6000 nitów Procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 Enhanced Edition (4 nm; do 2,3 GHz) Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm; do 2,3 GHz) RAM 8 GB 8 GB

12 GB Pamięć masowa 256 GB

512 GB 128 GB

256 GB

512 GB Aparat z tyłu 50 Mpix (f/1.8) 50 Mpix (f/1.9) Aparat z przodu 8 Mpix (f/2.0) 8 Mpix (f/2.0) Akumulator 8560 mAh

(ładowanie do 90 W) 8300 mAh

(ładowanie do 80 W) Łączność 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.2, NFC 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.2, NFC Wymiary 161,9×76,1×7,76 mm 161,9×76,1×7,76 mm Waga 196 gramów 193 gramy Odporność IP68 / IP69 / IP69K IP68 / IP69

Honor X70 Pro Max to smartfon, którego najmocniejszym atutem bez wątpienia jest akumulator, gdzie energii spokojnie powinno wystarczyć na 3 dni użytkowania. Poza tym jednak jest to niezbyt wyróżniający się i niezbyt imponujący średniak. Ostatecznie dla nas może to nie mieć większego znaczenia, bo na premierę w Europie się nie zanosi.

Ile kosztuje smartfon Honor X70 Pro Max?

Smartfon dostępny jest aktualnie wyłącznie na rynku chińskim – w czterech kolorach (fioletowym, złotym, zielonym i czarnym) oraz dwóch konfiguracjach: 8/256 GB za 1999 juanów (równowartość około 1080 złotych) i 8/512 GB za 2399 juanów (~1295 złotych).