Samsung Galaxy S27 Ultra przyniesie cztery istotne zmiany

Chociaż smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra zadebiutuje dopiero na początku 2027 roku, to prace nad nim są już na bardzo zaawansowanym etapie. Przecieki na jego temat wskazują na (co najmniej) cztery istotne zmiany względem Samsunga Galaxy S26 Ultra.

Nowy smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra będzie znacząco różnił się od Galaxy S26 Ultra

Producent z Korei Południowej przyzwyczaił nas, że kolejne generacje Galaxy S Ultra (oraz jego pozostałych flagowców) nie przynoszą rewolucyjnych zmian, tylko są ewolucją bezpośredniego poprzednika. Najnowszy smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra ma jednak wyłamać się z tego (niepochwalanego przez wszystkich) schematu.

Przede wszystkim kolejny przedstawiciel rodziny Galaxy S Ultra ma cechować się innym wyglądem zewnętrznym. Do tej pory, począwszy od Samsunga Galaxy S20 Ultra, czyli pierwszego przedstawiciela tej serii, design panelu tylnego pozostawał podobny, choć oczywiście co roku ewoluował.

Smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra ma zerwać z tym utartym schematem, ponieważ aparaty na jego tyle zostaną ułożony w inny sposób, a mianowicie obok siebie w poziomie w górnej części panelu tylnego – podobnie jak w iPhone Air czy Google Pixelach.

Pociągnie to za sobą szereg konsekwencji. Przede wszystkim sprawi, że smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra nie będzie chybotał się na płaskiej powierzchni, co bywa irytujące i może utrudniać korzystanie z urządzenia, gdy leży na biurku czy stole.

Kolejną korzyścią ma być – w końcu – możliwość umieszczenia wewnątrz obudowy magnesów, pozwalających przyczepić ładowarkę indukcyjną i inne akcesoria bezpośrednio do powierzchni urządzenia, bez konieczności używania etui, jak ma to miejsce obecnie.

Inny sposób ułożenia aparatów będzie miał związek z jeszcze jedną zmianą na tyle. Smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra ma mieć bowiem „tylko” trzy aparaty na pleckach, a nie cztery jak poprzednicy. Koreańczycy zdecydowali się zrezygnować z teleobiektywu, zapewniającego 3x zoom optyczny.

Nowy flagowy smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra będzie też miał akumulator o większej pojemności

Kolejny flagowy smartfon Samsunga odróżni się od swoich starszych braci nie tylko wyglądem zewnętrznym, ale też – co dla niektórych klientów może być nawet najważniejsze – pojemnością akumulatora.

Smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra – jako pierwszy przedstawiciel serii Galaxy S Ultra – otrzyma bowiem akumulator o pojemności przekraczającej 5000 mAh, ale równocześnie nie większej niż 6000 mAh.