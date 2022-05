Huawei Watch GT 3 Pro w Polsce. Znamy ceny i ofertę przedsprzedażową!

Co kilka miesięcy Huawei wypuszcza kolejne modele zegarków, które różnią się od siebie głównie designem oraz, w pomniejszej części, oprogramowaniem – najczęściej dodatkowymi trybami sportowymi. Huawei Watch GT 3 Pro wyróżnia się na ich tle przede wszystkim wzornictwem – w mojej opinii jest najładniejszym smartwatchem z oferty marki. Właśnie wystartowała przedsprzedaż w Polsce – poznajmy warunki, na jakich można go kupić.

Reklama

Co w trawie piszczy?

Jeśli czytacie Tabletowo dość uważnie, na temat Huawei Watch GT 3 Pro wiecie już naprawdę sporo. Pozwólcie jednak, że przypomnę odrobinę danych na jego temat dla osób, które ominęła dawka informacji.

Najważniejsza zdaje się być jakość wykonania, bo to jednak design w tej serii odgrywa pierwsze skrzypce. Model Watch GT 3 Pro 43 mm ma korpus wykonany z ceramiki i tarczę z szafirowego szkła, natomiast Watch GT 3 Pro 46 mm – tytanowy korpus i tak samo szafirowe szkło.

W obu przypadkach możemy mówić o odporności na wodę, ale już nie tylko podstawowej IP68, a na wodę słoną do 30 metrów głębokości – dzięki nowemu trybowi nurkowania, osoby uprawiające ten sport z całą pewnością mogą poczuć się wyróżnione. Mniejszy model ma działać do 7 dni na baterii, z kolei większy – do 14 dni.

Do tego warto wymienić całodobowe monitorowanie SpO2, ekrany wykonane w technologii AMOLED, zaawansowaną geolokalizację, 100 trybów sportowych (w tym golf, który jest nowością) oraz konkretną średnicę wyświetlacza – 1,32” w wersji 43 mm i 1,43” w opcji 46 mm.

Niezbyt łatwo jest się tu połapać

Huawei Watch GT 3 Pro występuje w kilku wersjach – podzielić je możemy przede wszystkim wielkościowo: 43 mm i 46 mm oraz pod względem tego, jaki pasek znajduje się w zestawie – gumowy jest w wersji Sport, skórzany w Classic, a bransoleta dołączana jest z edycją Elegant.

Oferta przedsprzedażowa jest dość prosta, choć przez wzgląd na źle dobrane grafiki na stronie producenta, można się w niej pogubić – początkowo można bowiem odnieść wrażenie, że do każdego zegarka dołączane są słuchawki Huawei Freebuds Lipstick. Tak jednak nie jest.

Okazuje się bowiem, że Huawei Freebuds Lipstick dołączane są do mniejszych wersji zegarka – Watch GT 3 Pro 43 mm Classic i Watch GT 3 Pro 43 mm Elegant, natomiast do większych – Watch GT 3 Pro 46 mm (Sport, Classic i Elegant) można dobrać inne słuchawki – Huawei Freebuds 4. W każdym przypadku słuchawki kosztują złotówkę.

Ceny Huawei Watch GT 3 Pro w Polsce

Poniżej załączam ceny poszczególnych modeli – do 5 czerwca można je kupić w ramach oferty przedsprzedażowej, ze słuchawkami za złotówkę (o czym wspomniałam wyżej):

Huawei Watch GT 3 Pro 43 mm Classic: 1999 złotych,

Huawei Watch GT 3 Pro 43 mm Elegant: 2399 złotych,

Huawei Watch GT 3 Pro 46 mm Sport: 1699 złotych,

Huawei Watch GT 3 Pro 46 mm Classic: 1699 złotych,

Huawei Watch GT 3 Pro 46 mm Elegant: 2199 złotych.

A to jeszcze nie wszystko. Dokonując zakupów na huawei.pl otrzymujemy dodatkowy rabat w wysokości 200 złotych – wystarczy dodać produkt do koszyka, by cena została obniżona automatycznie. W efekcie mniejszy wariant wychodzi najtaniej za 1799 złotych, a większy – 1499 złotych, co już stawia ten produkt w ciekawszym świetle.