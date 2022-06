WIADOMOŚĆ DNIA! Składany Huawei Mate Xs 2 będzie dostępny w Polsce!

No tego to się w życiu nie spodziewaliśmy, a tymczasem jeszcze w tym miesiącu to się stanie – Huawei OFICJALNIE zapowiedział, że najnowszy, składany smartfon Mate Xs 2 będzie dostępny w Polsce! Szok! Przygotujcie się jednak na wysoką cenę.

Reklama

Składany Huawei Mate Xs 2 będzie dostępny w Polsce!

Mate Xs 2 został oficjalnie zaprezentowany po raz pierwszy w Chinach pod koniec kwietnia 2022 roku. Już niespełna trzy tygodnie później producent ogłosił jego globalną premierę i zapowiedział wprowadzenie do Europy. Mimo wszystko nie spodziewaliśmy się go w Polsce, a tu taka niespodzianka!

Polski oddział marki poinformował o konkursie na stronie huawei.pl, w którym do wygrania są laptopy z serii MateBook, monitory MateView GT 27″, słuchawki FreeBuds Lipstick, smartwatch Watch 3 Pro Elite w kolorze Titanium Grey, kupony rabatowe o wartości 300 złotych na zakup laptopa z linii MateBook D oraz… składany smartfon Mate Xs 2!

Mate Xs 2 (źródło: Huawei)

Na tym producent jednak nie poprzestał – w przesłanej do nas informacji napisano, że konkurs potrwa do 23 czerwca, czyli dnia oficjalnej premiery Mate Xs 2 i najnowszego laptopa Huawei MateBook D16. Oznacza to, że smartfon oficjalnie zadebiutuje w Polsce już 23 czerwca 2022 roku, czyli za niespełna trzy tygodnie!

Cena Huawei Mate Xs 2 w Polsce

Cena Mate Xs 2 w Europie została ustalona na 1999 euro, co przy obecnym kursie euro jest równowartością ~9200 złotych. W przesłanej do nas informacji polski oddział podaje jednak, że nagrodą w konkursie jest niezwykły, składany telefon Huawei Mate Xs 2, o wartości blisko 8000 zł, co oznacza, że w Polsce ten smartfon powinien kosztować mniej niż 8000 złotych.

Jeśli rzeczywiście tak się stanie, to będzie to podwójny szok. Bo po pierwsze nie spodziewaliśmy się premiery Huawei Mate Xs 2 w Polsce, a po drugie (spodziewana) cena jest o ponad 1000 złotych niższa niż sugerowana w Europie. Oczywiście prawdopodobnie raczej nie sprawi to, że klienci rzucą się na ten smartfon (z uwagi na brak GMS), lecz mimo wszystko to niespodziewane posunięcie producenta.

Co oferuje Huawei Mate Xs 2

Polska premiera Mate Xs 2 jest tym bardziej niespodziewana, że do Polski nie trafił Mate X2, który miał premierę wcześniej i – przynajmniej moim zdaniem – jest zdecydowanie ciekawszym modelem z uwagi na konstrukcję podobną do Galaxy Z Fold 3, Xiaomi MIX Fold czy OPPO Find N. Elastyczny ekran, który jest zawsze na zewnątrz, pomimo technologii ochronnych nadal jest narażony i podatny na uszkodzenia. W momencie premiery Huawei Mate X w lutym 2019 roku byłem nim zachwycony, ale z perspektywy czasu widać, że jednak bardziej rozsądnym wyborem jest dwuekranowy smartfon.

A skoro już o wyświetlaczu mowa, to ten w Huawei Mate Xs 2 ma przekątną 7,8 cala i rozdzielczość 2480×2200 pikseli (424 ppi) oraz funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i śledzenia dotyku z prędkością do 240 Hz. Ponadto wyświetla 1,07 mld kolorów. Po złożeniu użytkownik dostaje do dyspozycji 6,5-calowy ekran o rozdzielczości 2480×1176 pikseli.

Mate Xs 2 (źródło: Huawei)

Specyfikacja Huawei Mate Xs 2 obejmuje również procesor Qualcomm Snapdragon 888 4G wraz z 8 GB RAM i 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej z opcją rozszerzenia przy pomocy karty NM o pojemności do 256 GB, a także trzy aparaty: 50 Mpix (f/1.8), 13 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym i teleobiektyw 8 Mpix (f/2.4) z optyczną stabilizacją obrazu oraz dodatkowy 10,7 Mpix (f/2.2) w otworze w ekranie.

Ponadto na pokładzie Huawei Mate Xs 2 znajdują się m.in. moduł NFC (ze wsparciem dla płatności HCE), czytnik linii papilarnych, głośniki stereo, dual SIM, żyroskop i USB-C (USB 3.1 Gen1). Smartfon ma wgrane EMUI 12, a zasilają go dwa akumulatory o łącznej pojemności 4600 mAh (urządzenie wspiera ładowanie przewodowe o mocy 66 W; zasilacz w zestawie).

Huawei Mate Xs po rozłożeniu ma wymiary 156,5×139,3×5,4-11,1 mm, a po złożeniu 156,5×75,5×11,1 mm. Smartfon waży 255 gramów.