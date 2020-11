Głośnik Huawei Sound został oficjalnie zaprezentowany w Europie kilka tygodni temu wraz ze smartfonami z serii Huawei Mate 40 oraz kilkoma innymi urządzeniami. Jako ostatni trafia jednak do sprzedaży w Polsce, ale warto było na niego poczekać tę chwilę dłużej, ponieważ producent przygotował bardzo atrakcyjną ofertę przedsprzedażową.

Jest to już kolejny głośnik marki Huawei, który trafił do sprzedaży w Polsce. Przed nim w sklepach pojawił się jeszcze wyżej pozycjonowany Huawei Sound X, który kosztował na start 1399 złotych (aktualnie można go jednak kupić za 999 złotych – szczegóły znajdziecie w artykule załączonym poniżej).

Nowy głośnik Huawei Sound dostępny w Polsce ze słuchawkami i wagą w prezencie

Od razu przejdziemy do konkretów, ponieważ bardzo interesująca jest cena i oferta przedsprzedażowa. Kiedy Huawei prezentował swój nowy głośnik w Europie, poinformował, że jego cena została ustalona na 199 euro, co przy obecnym kursie jest równowartością blisko 900 złotych. Tymczasem w Polsce Huawei Sound będzie kosztował 799 złotych, czyli prawie 100 złotych mniej.

To jednak nie koniec dobrych wiadomości. Osoby, które kupią ten głośnik w przedsprzedaży, tj. w okresie od 30 listopada do 13 grudnia 2020 roku, będą mogły wziąć przy okazji (za darmo!) słuchawki Bluetooth Huawei Sport oraz inteligentną wagę Huawei Smart Scale AH100. Gratisy są warte w sumie prawie 200 złotych, więc to naprawdę atrakcyjna oferta.

Oferta przedsprzedażowa (źródło: Huawei)

Oferta obowiązywać będzie jedynie w sklepie internetowym huawei.pl oraz w sklepie stacjonarnym Huawei w galerii handlowej Westfield Arkadia w Warszawie.

Co oferuje głośnik Huawei Sound?

Oferta przedsprzedażowa sprawia, że urządzenie jest może być bardzo atrakcyjne dla klienta, ale broni się też samą specyfikacją. Głośnik powstał przy współpracy z firmą Devialet, która jest jednym z najbardziej cenionych producentów sprzętu audio na świecie.

Huawei Sound wykorzystuje czterogłośnikową konstrukcję akustyczną i dysponuje 4-calowym głośnikiem niskotonowym oraz trzy pełnozakresowymi o mocy 5 W każdy. Specjalnie opracowana konstrukcja Push-Push ma niwelować powstałe przy generowaniu dźwięku wibracje i sprawiać, że będzie on czysty oraz bez zniekształceń.



źródło: Huawei

Według deklaracji producenta, Huawei Sound ma zapewniać dźwięk przestrzenny 360° – rozmieszczone pod kątem 120° głośniki wydobywają z siebie dźwięk, który „otacza” słuchacza bez konieczności ustawiania kilku głośników w różnych miejscach w jednym pomieszczeniu. Ponadto użytkownik może wybrać jeden z czterech efektów dźwiękowych (za pomocą aplikacji Huawei AI Life, dostępnej w AppGallery).

Huawei Sound też świetnie komunikuje się ze smartfonami marki z funkcją Huawei Share – dzięki modułowi NFC wystarczy przybliżyć urządzenia do siebie, aby je połączyć. Ponadto można to zrobić również klasycznie z wykorzystaniem Bluetooth (prędkość przesyłania do 990 kbps) oraz złącza AUX.