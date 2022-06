Huawei FreeBuds Pro 2 będą kapitalnymi słuchawkami True Wireless

Kiedy na rynku wylądowały słuchawki Huawei FreeBuds Pro niewiele osób mogło przypuszczać, że będą to jedne z najlepszych TWS na rynku. Huawei zaskoczył jednak wielu i zaoferował świetnej jakości słuchawki, które jednocześnie bardzo dobrze redukują szumy i długo działają. Wygląda na to, że czas czekania na ich następcę, Huawei FreeBuds Pro 2, powoli dobiega końca.

Huawei FreeBuds Pro 2 nie powinny zawieść

Jak podaje serwis Winfuture.de, Huawei FreeBuds Pro 2 niebawem powinny wylądować na rynku. Będzie to kolejna alternatywa dla Apple AirPods, ale ze stajni Huawei. Pomimo, że już poprzedniczki zbierały świetne recenzje, to spoglądając na nowy produkt można przypuszczać, że firma po raz kolejny znacząco podniesie poprzeczkę.

Mówi się bowiem o tym, że Huawei FreeBuds Pro 2 nadal będą prawdziwie bezprzewodowymi słuchawkami dokanałowymi wyposażonymi w aktywną redukcję szumów, ale tym razem przy ich dostrajaniu ma pomagać Devialet. Ta francuska firma jest dobrze znana z ciekawych rozwiązań audio.

Według źródła, nowe słuchawki otrzymają tym razem dwa przetworniki w każdej ze słuchawek, podczas gdy jakiekolwiek inne dotychczasowe TWS od Huawei miały zamontowane wyłącznie jeden. Niestety, nie znamy jeszcze szczegółów zaimplementowanych przetworników, w tym ich rozmiaru.

Znakomite wyciszanie szumów po raz drugi

Przewiduje się, że Huawei FreeBuds Pro 2, podobnie jak poprzedni model, nadal będą charakteryzowały się dość głębokim basem – szczególnie, jak na tak małe pchełki. Można przypuszczać, że mocną stroną słuchawek nadal będzie świetne ANC działające do poziomu 47 dB, a więc mówimy o najsilniejszej redukcji szumów w słuchawkach Huawei.

Wygląda też na to, że tłumienie szumów nie powinno mocno odbijać się na baterii. Z informacji wynika, że słuchawki będą mogły odtwarzać muzykę jednocześnie tłumiąc otoczenie nawet przez 4 godziny. Z kolei wyłączenie ANC podniesie czas pracy do zadowalających 6,5 godziny. Nie są to złe wartości, ale poprzedniczki oferowały o około 1,5 godziny dłuższe przebiegi. Oczywiście w zestawie znajdzie się etui ładujące, pozwalające wydłużyć łącznie czas działania do ponad 30 godzin bez sięgania po ładowarkę.

Sprzęt swoją formą nadal będzie mocno przypominał swą pierwszą wersję. Tym razem mamy jednak nieco bardziej zaoblone kształty, przez co całość wygląda nieco delikatniej i nowocześniej. Ponownie sprzęt będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych.

Huawei FreeBuds Pro 2 mają również otrzymać certyfikację IP54, co oznacza, że będą odporne na zachlapania, ale nie będą wodoszczelne. Premiera urządzenia ma odbyć się w ciągu kilku dni. Spekuluje się, że cena startowa wyniesie 199 euro, a więc tyle samo ile pierwszy model w chwili premiery.

Wygląda na to, że nowe Huawei FreeBuds Pro 2 będą jednym z lepszych wyborów dla kogoś, kto szuka uniwersalnych słuchawek bezprzewodowych, ale woli nie sięgać po urządzenia Apple.