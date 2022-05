Najlepszy składany smartfon Huawei trafił do Europy

Huawei Mate Xs 2 to następca modelu pozbawionego cyferki, który pojawił się na rynku dwa lata temu. Jest mocniejszy, wzbogacony o nowe obiektywy i jeszcze bardziej wytrzymały.

Huawei Mate Xs 2 debiutuje na Starym Kontynencie

Nowy „składak” chińskiego producenta miał swoją oficjalną premierę miesiąc temu w Chinach. Jak widać, Europejczycy nie musieli długo czekać, aż smartfon będzie dostępny również tutaj. To doskonała okazja, aby przypomnieć, co sprzęt ma do zaoferowania.

Zaczynając od największego i najważniejszego elementu Huawei Mate Xs 2, ekranu – jest to rozwinięcie konceptu znanego z poprzedniej generacji. Zamiast dwóch mamy jeden wyświetlacz, który w wersji kompaktowej jest „wywinięty” na plecy urządzenia. Huawei twierdzi, że nowy ekran jest silniejszy i bardziej wytrzymały od tego znanego z Mate Xs oraz korzysta z czterech warstw ochronnych.

Parametrowo również widać postęp. Zamiast częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 60 Hz mamy 120 Hz. Nowy zawias o wszystkomówiącej nazwie – Obracane Podwójnie Skrzydło Sokoła (Double-rotating Falcon Wing) zapewnia idealnie płaski ekran po rozłożeniu, nie wpływając specjalnie na gabaryty urządzenia. Huawei Mate Xs 2 z wagą 255 gramów należy do najlżejszych składanych smartfonów na rynku.

Jeśli chodzi o specyfikację – nie ma tragedii. Producent przygotował dwie wersje, różniące się ilością pamięci. Słabsza kombinacja to 8 GB RAM i 256 GB pamięci na dane, mocniejszy wariant to już 12 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej. Obie opcje współpracują z tym samym procesorem – zeszłorocznym flagowcem Qualcomma, Snapdragonem 888 pozbawionym modułu 5G.

Jeśli chodzi o zaplecze fotograficzne, to smartfon nie ma się czego wstydzić. Urządzenie dysponuje główną matrycą o rozdzielczości 50 Mpix, obiektywem ultraszerokokątnym z sensorem 13 Mpix oraz teleobiektywem z matrycą 8 Mpix. W porównaniu do poprzednika, tym razem, aby zrobić selfie czy włączyć się wideokonferencji, nie trzeba obracać urządzenia, gdyż Mate Xs 2 oferuje dodatkowy aparat w prawym górnym rogu ekranu.

Źródło: Huawei

Całość zasila akumulator o pojemności 4800 mAh z funkcją szybkiego ładowania o mocy 66 W. Huawei Mate Xs 2 pracuje na systemie EMUI 12 – producent na oficjalnej stronie nie podaje, czy „pod spodem” jest Android, czy HarmonyOS.

Cena smartfona została ustalona w Europie na 1999 euro (równowartość ~9280 złotych). Producent nie podał dokładnych informacji na temat dostępności Huawei Mate Xs 2. Należy zatem jeszcze chwilę poczekać, ale możliwe, że będzie warto.