Oto wydajność mobilnego procesora Qualcomm Snapdragon 888 – jest moc!

Na początku miesiąca Qualcomm ujawnił światu swój najnowszy procesor Snapdragon 888. Zaskoczonych nazewnictwem było wielu, cały rynek czekał bowiem na premierę Snapdragona 875. Mało kto spodziewał się, że Amerykanie przeskoczą numerację i zaprezentują procesor o oznaczeniu 888.

Jednym z powodów do zmiany nazewnictwa miała być wyjątkowość procesora. Qualcomm twierdził bowiem, że będzie to naprawdę spory krok naprzód – większy niż w przypadku ostatnich premier topowych procesorów. W końcu możemy powoli zacząć weryfikować te słowa, gdyż Qualcomm podzielił się wynikami benchmarków.

Obiecano dość sporo

Podczas premiery amerykanie szczegółowo opisali zmiany jakie dokonały się w tegorocznym modelu. Przede wszystkim, jeśli mowa o wydajności, to Qualcomm zapewniał, że nowy Snapdragon 888 będzie oferował 25% wzrost wydajności CPU i 35% wzrost wydajności GPU. Szczególnie ta druga wartość dotycząca układu graficznego powinna robić wrażenie. Duży nacisk położono również na uczenie maszynowe, sztuczną inteligencję czy też bogatszą obsługę aparatów fotograficznych.

Łatwo jednak obiecywać, w końcu jak to mówią – papier przyjmie wszystko. W chwili premiery nikomu nie było dane skonfrontować słów producenta z rzeczywistością. Nie ma bowiem jeszcze na rynku urządzeń opartych o nową mobilną platformę. Jedynym wyjątkiem jest tegoroczny Qualcomm Reference Device (QRD).

Referencyjne Urządzenie Qualcomm z procesorem Snapdragon 888 przetestowane

W tym roku – z uwagi na panująca na świecie sytuację – media nie mogły skorzystać z QRD i samodzielnie przeprowadzić testów wydajności. Zamiast tego, Qualcomm postanowił wykonać pracę portali technologicznych i samemu przygotować zestaw wyników z przeprowadzonych benchmarków.

Urządzenie testowe – oprócz oczywiście SoC Snapdragon 888 – dysponuje ekranem 6,65 cala FullHD o odświeżaniu 120 Hz, 12 GB pamięci RAM LPDDR5, 512 GB pamięci masowej UFS 3.1 i baterią o pojemności 3780 mAh.

Wygląda, że nie były to puste obietnice

Projekt referencyjny daje nam co prawda wczesne i niepełne spojrzenie na wydajność nadchodzących flagowców, ale to w tej chwili jedyne czym dysponujemy. Amerykanie podeszli do tematu dość rzetelnie i przetestowali swoją nową platformę w kilku benchmarkach. Warto odnotować, że podane wyniki to średnia z trzech następujących po sobie przeprowadzonych testach.

Wyniki uzyskanych testów przez Snapdragona 888 dostarczył Qualcomm. Na poniższych wykresach zestawiono je z wynikami uzyskanymi przez Android Central na urządzeniach: OnePlus 8T (Snapdragon 865), Galaxy Note 20 Ultra (Exynos 990), OnePlus 7T (Snapdragon 855+) i OnePlus Nord (Snapdragon 765G).

Antutu to jeden z najpopularniejszych testerów ogólnej wydajności urządzenia. Nie mogło go zatem zabraknąć wśród wykonanych testów. Daje nam on szeroki przegląd wydajności CPU, GPU i pamięci. Wyniki możecie zobaczyć poniżej.

Wynik punktowy w Antutu (źródło danych: Android Central)

Jak widać nowy SoC z łatwością pokonuje poprzedników. Liczby jakie notuje nowy układ są naprawdę bardzo wysokie. Należy jednak pamiętać, że Antutu nie jest idealnym benchmarkiem i do wyników uzyskiwanych w tym teście zalecałbym podchodzić ostrożnie.

Kolejnym z programów to ceniony i lubiany Geekbench. Jest on doskonałym wskaźnikiem wydajności procesora. Testowane są dwa tryby: single core i multi core.

Wynik punktowy w Geekbench (źródło danych: Android Central)

Wynik punktowy w Geekbench (źródło danych: Android Central)

Oczywiste jest, że nowy procesor będzie tutaj na szczycie – zresztą w jak każdym teście. Bardziej interesujące jest to, jaką ma on przewagę na poprzednikami. Ta – choć nie imponująca – to jest bliska temu, co zapowiadał Qualcomm.

Ostatnim wartym szczególnemu przyjrzeniu się test dotyczył wydajności grafiki. Qualcomm skorzystał z GFXBench, który przeznaczony jest do profesjonalnego badania wydajności GPU.

Liczba klatek na sekundę w GFXBench (źródło danych: Android Central)

Liczba klatek na sekundę w GFXBench (źródło danych: Android Central)

Podobna historia rozgrywa się w przypadku wydajności graficznej. Snapdragon 888 zapewnia od około 25% do 36% większą wydajność GPU od zeszłorocznego modelu. Nowy procesor jest jednak niemal dwukrotnie szybszy od dwuletniego Snapdragona 855.

Wydajność nowego układu została sprawdzona w jeszcze kilku innych testach. Nie są one co prawda tak popularne jak te powyższe, ale dla technologicznych maniaków z pewnością będą warte uwagi. Poniżej możecie zobaczyć pełne zestawienie wyników uzyskanych przez referencyjne urządzenie z SoC Snapdragon 888 we wszystkich benchmarkach, a także prezentację wyników w formie wideo.

Wyniki układu Snapdragon 888 w przeprowadzonych testach (źródło: Qualcomm)

Pamiętajmy jednak, że to tylko suche testy. Pokazują one co prawda jakiej wydajności należy się spodziewać, ale nigdy nie odzwierciedlą one codziennych wrażeń z korzystania z urządzenia. Po drugie, jest tutaj kilka niewiadomych dotyczących platformy testowej. Nie wiemy przykładowo z jaką prędkością taktowana była pamięć RAM i jakie interwały były pomiędzy testami. Te dwie informacje mogą być dosyć kluczowe w kontekście oceny uzyskanych rezultatów.

To oczywiste – jest moc

Jak możemy zobaczyć, wyniki jakie notuje nowy układ Snapdragon 888 są naprawdę dobre. Trudno jednak dostrzec w nich coś nadzwyczajnego. To kolejny solidny upgrade i nic ponadto. Pamiętajmy, że konkurencja nie śpi i również pracuje nad nowymi układami, a wg plotek Samsungowy Exynos ma w tym roku podjąć równą walkę.

Za rogiem na swoją premierę czekają już nadchodzące flagowce i wtedy z pewnością będziemy mogli sprawdzić, czy wyniki podane przez Qualcomma są wiarygodne. Do tego czasu musimy uzbroić się w cierpliwość. Z pewnością jednak już teraz możemy stwierdzić, że nadchodzące flagowe smartfony będą naprawdę wydajnymi bestiami. Mocy nie powinno zabraknąć nikomu i to nie tylko w dniu premiery, ale także przez najbliższe miesiące.