Poznajcie ENDORFY – nową markę twórców SilentiumPC i SPC Gear

Jednymi z najpopularniejszych marek technologicznych na polskim rynku są zdecydowanie SilentiumPC i SPC Gear. Ta pierwsza zajmuje się sprzedażą części komputerowych, takich jak obudowy i chłodzenia, natomiast specjalizacją drugiej z nich są akcesoria, głównie dla graczy. Ich właściwiel, spółka Cooling, ogłosiła właśnie powstanie nowej marki – ENDORFY.

W planach ekspansja zagraniczna

Nowa marka ma być skierowana nie tylko do graczy, bo – jak zauważa Łukasz Zdziech – CEO Cooling, ich klienci już od dawna nie są tylko graczami. Firma ma celować nie tylko w polski rynek, ale również te zagraniczne.

Po lokalnym sukcesie dalsza ekspansja jest naturalna. Stale rozwijamy się pod względem jakości oraz zasięgu. Obiecujące wyniki notujemy na rynkach zagranicznych, np. w Niemczech. Przyszedł czas, by zwiększyć skalę działań. Będziemy obecni w niemal całej Europie, a w przyszłości na świecie. Wierzę, że ENDORFY będzie konkurować z największymi w branży pod względem jakości i dostępności produktów. Łukasz Zdziech, CEO spółki Cooling

Głównym celem marki jest dostarczenie każdemu użytkownikowi technologii „radości obcowania z innowacyjnymi produktami„. Ponadto Jacek Serwański, dyrektor marketingu Cooling, deklaruje dużą dbałość o szczegóły. Firma chce bowiem wyróżniać się na tle konkurencji, dlatego stawia między innymi na białe pudełka, które będą łatwo dostrzegalne w gronie tych typowych, czarnych, na półkach sklepowych.

ENDORFY, czyli z technologią na Ty

W ofercie marki ENDORFY znalazło się wiele produktów, które możecie już kojarzyć. Są to bowiem modele sprzedawane wcześniej przez SilentiumPC i SPC Gear, jednak teraz dzierżą one logo nowej marki. Są to między innymi klawiatury Thock TKL (poprzednio znana jako GK630K) czy słuchawki VIRO, VIRO Plus i VIRO Infra.

Na stronie ENDORFY pojawiły się również nowe i odświeżone produkty. Do oferty trafiła chociażby klawiatura Thock Compact Wireless, która jest pierwszym tak małym modelem w ofercie firmy. Ma ona korzystać z przełączników Kailh BOX, a także pozwolić użytkownikowi na szybką ich wymianę, dzięki gniazdom hot-swap.

Znalazły się tam również myszki GEM i GEM Plus w nowej, białej wersji kolorystycznej, a także zupełnie nowy mikrofon Solum Studio. Dla fanów hardware’u jest też ulepszony zasilacz Supremo FM5 z certyfikatem 80 Plus Gold o mocy nawet 1000 W.

7 Ocena

Jak myślicie, czy polska marka ma szanse pomyślnej ekspansji na Europę i w przyszłości również na resztę świata? Czy jej oferta jest wystarczająco konkurencyjna? Ja życzę jej jak najlepiej i sam chętnie spróbuję nowych produktów, a przede wszystkim miniaturowej klawiatury Thock Compact.

Miałem dotychczas kilkukrotnie okazję korzystać z jej sprzętu i wiem, że SilentiumPC radziło sobie świetnie, oferując w bardzo niskich cenach dobrej jakości obudowy i chłodzenia. W końcu nadal korzystam z Fortisa 3 i Regnum RG4F tej marki.

Miejmy więc nadzieję, że równie dobrze poradzą sobie za granicą!