Nowe słuchawki OnePlus Buds Pro 2 ogołocone z tajemnic jeszcze przed premierą. Co zaoferują?

OnePlus nie zwalnia tempa. Nieustannie pracuje nad kolejnymi produktami, nie tylko smartfonami. W ostatnim czasie producent wprowadził na rynek smartwatch OnePlus Nord Watch, a teraz okazuje się, że już wkrótce oficjalnie zadebiutują słuchawki bezprzewodowe Buds Pro 2. Jeszcze przed ich premierą dowiedzieliśmy się, co zaoferują.

Co zaoferują nowe słuchawki bezprzewodowe OnePlus Buds Pro 2?

Buds Pro 1. generacji zadebiutowały w lipcu 2021 roku, a zatem od ich premiery minął już ponad rok. Dopiero teraz pojawiły się jednak informacje na temat kolejnej generacji słuchawek prawdziwie bezprzewodowych (TWS) chińskiego producenta. Mimo że firma jeszcze ich publicznie nie zaanonsowała, wiemy już, co zaoferują. Chyba wiecie, co to oznacza?

Buds Pro 1. generacji (fot. Paweł Pobudejski | Tabletowo.pl)

Według przedpremierowych doniesień, nowe słuchawki bezprzewodowe marki zostaną wyposażone w system dwóch przetworników – 11 mm i 6 mm. Podobne rozwiązanie zastosowano w OPPO Enco X2. Podobieństwo nie powinno nikogo zaskoczyć, w końcu OnePlus i OPPO to jedna „banda”, o czym świadczy też m.in. to, jak bardzo OxygenOS 13 przypomina ColorOS 13 (i vice versa).

Nadchodzące Buds Pro 2 zapewnią też wsparcie dla dźwięku przestrzennego LHDC 4.0 (Low Latency High-Definition Audio Codec), a także funkcję aktywnej redukcji hałasu do 45 dB, również podobnie jak wspomniane przed chwilą OPPO Enco X2 – przypadek? Nie sądzę. Ponadto słuchawki będą miały funkcję adaptacyjnej redukcji hałasu, dzięki której automatycznie dostosują jej intensywność do warunków panujących w otoczeniu użytkownika (jak m.in. AirPods Pro 2).

Jak długo będą działały nowe słuchawki bezprzewodowe OnePlus Buds Pro 2?

Według przedpremierowych doniesień, z włączoną aktywną redukcją hałasu nowe słuchawki mają działać do 6 godzin. Czas ten będzie można wydłużyć do łącznie 22 godzin z wykorzystaniem etui ładującego. Z kolei z wyłączoną aktywną redukcją hałasu czas odtwarzania dźwięku na jednym ładowaniu ma wynosić do 9 godzin i do 38 godzin wraz z etui ładującym.

7 Ocena

Producent zaimplementuje też wsparcie dla szybkiego ładowania. 10-minutowe ładowanie słuchawek w etui ma zapewnić im możliwość odtwarzania dźwięku przez maksymalnie 3 godziny. Z kolei 10-minutowe ładowanie etui wystarczy na zapewnienie słuchawkom energii na nawet 10 godzin pracy. Ponadto etui będzie można ładować indukcyjnie.

Specyfikacja nowych słuchawek marki OnePlus obejmie też m.in. Bluetooth 5.2, normę pyło- i wodoszczelności IP55, opóźnienie dźwięku na poziomie 69 ms i wsparcie dla Google Fast Pair. Nadchodzące Buds Pro 2 mają być dostępne w trzech wersjach kolorystycznych: białej, czarnej i zielonej.

Buds Pro 1. generacji (fot. Paweł Pobudejski | Tabletowo.pl)

Data premiery oraz sugerowana cena nie są znane. Dla przypomnienia, OnePlus Buds Pro 1. generacji kosztowały na start 9999 rupii indyjskich, 149 euro i 679 złotych. W związku ze znaczną zmianą kursu euro względem złotówki należy się jednak spodziewać wyższej ceny, przynajmniej w Polsce. Dziś 149 euro to bowiem równowartość ~715 złotych, podczas gdy w lipcu 2021 roku było to ~685 złotych.