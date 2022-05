Biały potwór HOF RTX 3090 Ti dostępny

Premiera najpotężniejszej karty z rodziny Ampere (RTX 3000), czyli GeForce RTX 3090 Ti miała miejsce już ponad miesiąc temu. Jak mogliśmy oczekiwać, twórcy niereferencyjnych modeli zasypią nas swoimi kartami – i w tym przypadku nie jest inaczej. KFA2 wprowadza model HOF, który wyróżnia się na tle innych propozycji zestawem sprzedażowym, a raczej akcesoriami, jakie producent dorzuca.

KFA2 GeForce RTX 3090 Ti HOF – karta graficzna z dodatkowym ekranem?!

Najnowsza karta graficzna KFA2 jest topową propozycją dla najbardziej wymagających użytkowników, którzy są w stanie poświecić znaczną część budżetu na tego typu urządzenia. Natomiast za ceną idzie zdecydowanie najlepsza wydajność, jaką możemy otrzymać, kupując dedykowaną kartę graficzną. Dzisiaj omawiany model KFA2 GeForce RTX 3090 Ti HOF (Hall of Fame) ma wszystko, czego można oczekiwać.

Karta bazuje na najmocniejszym możliwym wariancie procesora graficznego GA-102-350-A1 wykonanego przez Samsunga w 8 nm procesie technologicznym, który ma na pokładzie 10752 rdzeni CUDA zintegrowanych w 84 klastrach GPU. Do dyspozycji użytkownik otrzymuje 84 rdzenie ray tracing oraz 336 rdzeni Tensor. Taka specyfikacja ma zapewnić 78 RT-TFLOP, 40 Shader-TFLOP oraz 320 Tensor-TFLOP.

KFA2 GeForce RTX 3090 Ti HOF ma również 24 GB pamięci wideo na kościach GDDR6X o taktowaniu 21 Gb/s – całość zapewnia przepustowość na poziomie 1 TB/s (a dokładnie 1008 GB/s). Warto również wspomnieć o taktowaniu procesora graficznego – bo w głównej mierze tym aspektem poszczególne modele referencyjne różnią się od siebie, z racji na inne systemy chłodzenia.

Dzisiaj omawiany model ma dwa systemy BIOS – cichy, zapewniający zegar GPU na poziomie 1860 MHz, zaś w trybie wydajności zegar wzrasta do 1920 MHz. Sam system chłodzenia karty sprawia, że komponent zajmuje 3,5 slota w obudowie – chociaż za rozmiarem naturalnie wiąże się wydajność.

Co najciekawsze, w pudełku KFA2 nie dostarcza tylko i wyłącznie samej karty oraz przejściówek, ale także podpórkę oraz… dodatkowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej 4,3 cala. Ten można podłączyć bezpośrednio do karty graficznej – i jak możemy oczekiwać – wskazuje on zegary, pobór mocy, czy wykorzystanie zasobów.

Jak na razie producent nie podał ceny karty KFA2 GeForce RTX 3090 Ti HOF, ale z pewnością nie będzie ona należała do najniższych.