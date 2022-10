Ten smartwatch Huawei z ciśnieniomierzem trafi do Europy. Znamy nawet jego cenę

Huawei ma już swój pierwszy smartwatch do monitorowania ciśnienia krwi. Przynajmniej początkowo, wszystko wskazywało na to, że będzie on dostępny wyłącznie w Chinach, ale okazuje się, że trafi także do Europy.

Reklama

Huawei Watch D jako ciśnieniomierz

Huawei Watch D wydaje się być standardowym smartwatchem. I rzeczywiście – większość jego funkcji to wypisz-wymaluj to, do czego zdążyły już nas urządzenia wearables przyzwyczaić. Jedna rzecz zdecydowanie go jednak wyróżnia: możliwość sprawdzania ciśnienia krwi wprost z nadgarstka.

Jest to możliwe dzięki zastosowaniu niewielkiej pompki powietrza, a także specjalnej wersji paska. Przymocowano do niego poduszkę powietrzną, która „puchnie” podczas pomiaru ciśnienia krwi. Firma twierdzi, że sensory mają wyjątkowo niski margines błędu, wynoszący 3 mm Hg.

Dodatkowo urządzenie ma możliwość przeprowadzenia testu EKG – identycznie jak w modelu Huawei Watch GT 3 Pro. Jest to więc kompletny smartwatch, wzbogacony o funkcje zbliżone do medycznych.

8 Ocena 8 Ocena

Z Chin do Europy

Huawei Watch D został zaprezentowany w listopadzie 2021 roku, w Chinach. Wtedy jeszcze nie było pewnym, czy smartwatch ten trafi do innych regionów świata. Jednak dzięki przebrnięciu przez biurokrację i konieczność zdobycia zgody EMA (Europejskiej Agencji Leków), zegarek Huawei został dopuszczony do sprzedaży na Starym Kontynencie.

Pierwszym rynkiem, na który trafi smartwatch będą Niemcy. Później dołączą do nich Włochy. Watch D pojawi się w Europie 12 października. Zgodnie ze źródłami, jego cena wyniesie 449 euro.

Każdy kolejny kraj musi oddzielnie zatwierdzić to urządzenie. Dlatego też nie możemy być pewni, czy ostatecznie trafi ono do oficjalnej sprzedaży w Polsce.