Ten produkt Sony może sprawić, że sąsiedzi Cię znienawidzą

Sony to firma z bogatą ofertą produktów – znajdziemy w niej różnego rodzaju elektronikę. Producent właśnie zapowiedział wprowadzenie na rynek produktu, którego zakup może nie spodobać się Waszym sąsiadom. Mowa tu o głośniku bezprzewodowym Sony SRS-XV900, który idealnie nada się na imprezy.

Sony najlepszym przyjacielem na domówkach?

Producent informuje, że Sony SRS-XV900 to najpotężniejszy i najgłośniejszy ze wszystkich bezprzewodowych głośników z serii X. Sony podkreśla również, że najnowszy głośnik świetnie wpisuje się w filozofię „LIVE LIFE LOUD”, która zakłada dostarczenie użytkownikom najwyższej jakości dźwięku. Co jeszcze producent zdradził na temat swojego nowego urządzenia?

Informacją, która na pewno nie ucieszy Waszych sąsiadów, jest to, że według producenta SRS-XV900 może zapewnić do 25 godzin pracy na jednym ładowaniu akumulatora. Nawet po odcięciu zasilania impreza szybko się nie skończy. Dzięki zastosowaniu funkcji szybkiego ładowania już po 10 minutach urządzenie będzie gotowe do nawet 3 godzin grania. Sony wyposażyło również głośnik w tryb ochrony akumulatora, który ma zapobiec nadmiernemu ładowaniu przy ciągłym podłączeniu do zasilania, a tym samym wydłużyć okres użytkowania głośnika.

W głośniku bezprzewodowym SRS-XV900 został zastosowany przetwornik X-Balanced Speaker Unit, którego membrana nie ma kształtu koła, zwiększa powierzchnię głośnika i podnosi poziom ciśnienia akustycznego, ograniczając zarazem zniekształcenia dźwięku. Dzięki temu głośnik bezprzewodowy Sony ma wypełnić dźwiękiem całe pomieszczenie, w którym się znajduje.

Mało tego, głośnik ma jeszcze oświetlenie LED, którym można sterować, żeby zmieniało się na przykład w rytm aktualnie odtwarzanej muzyki. SRS-XV900 obsługuje też technologię Fast Pair, która pozwoli na szybkie połączenie przez Bluetooth ze smartfonami z systemem Android. Na górze został zaś umieszczony panel dotykowy, dzięki któremu użytkownik ma pełną kontrolę nad funkcjami, ustawieniami i oświetleniem.

Urządzenie zostało również wyposażone w technologię Jet Bass Booster, która ma zapewnić pogłębione i dynamiczne niskie tony. Z kolei głośniki średniotonowe mają czysto odtwarzać wokale. Ponadto Sony SRS-XV900 ma wbudowane 6 głośników wysokotonowych, umieszczonych z przodu, z tyłu oraz na bokach urządzenia, które odpowiadają za emitowanie dźwięków o wysokiej częstotliwości we wszystkich kierunkach.

SRS-XV900 wygląda na kawał sprzętu

Chociaż producent nie podał jeszcze konkretnych wymiarów i wagi głośnika, to jednak z udostępnionych przez Japończyków zdjęć wynika, że jest on naprawdę spory. Całe szczęście Sony wyposażyło go w uchwyt oraz kółka, dzięki którym będzie można łatwo przetransportować urządzenie w inne miejsce. Na imprezę będziemy mogli zaciągnąć go prawie tak, jak walizkę na lotnisko.

Głośnik Sony SRS-XV900 oferuje szereg funkcji, które mają uatrakcyjnić korzystanie z niego. Jest to m.in. funkcja wzmacniania dźwięku z telewizora, którą można użyć po podłączeniu przewodu optycznego. Ma ona zapewnić bogate wrażenia audiowizualne i lepszy dźwięk podczas oglądania.

Sony zadbało też o fanów karaoke. Do głośnika można podłączyć mikrofon, a w aplikacji Fiestable pojawiła się funkcja karaoke „Double Tracking”, która ma wzbogacić brzmienie wokalu. Do drugiego gniazda można podłączyć na przykład gitarę i użyć SRS-XV900 jako wzmacniacza.

Cena tego, stworzonego do organizacji imprez sprzętu, nie jest jeszcze znana. Producent poinformował jednak, że sprzedaż SRS-XV900 w Europie rozpocznie się w październiku 2022 roku.