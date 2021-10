Prześliczne. SPC Gear wprowadza klawiatury dla entuzjastów białych stanowisk komputerowych

SPC Gear to polska marka, której prawdopodobnie nikomu nie trzeba przedstawiać. Firma zajmuje się w głównej mierze produkcją akcesoriów komputerowych, ale także elementów stanowisk dla graczy. Producent właśnie co wprowadził na rynek biały wariant kolorystyczny popularnej klawiatury SPC Gear GK650K.

SPC Gear GK650K Omnis Onyx White Pudding Edition

Oczywistą sprawą jest, że producenci klawiatur starają się jak najbardziej dostosować swoje urządzenia pod największą możliwą liczbę użytkowników, którzy preferują różny typ pracy klawiszy. Niektórym przydają się one do grania, pisania, a także tworzenia treści. Z tego względu firmy coraz to chętniej wprowadzają kilka wariantów klawiatur mechanicznych, które są wyposażane w przeróżne typy przełączników. Zdecydowanie najbardziej popularnymi na ryku są czerwone, niebieskie oraz brązowe.

Najnowsza klawiatura SPC Gear GK650K Omnis Onyx White jest dostępna w trzech wersjach, a każda z nich wyróżnia się innym kolorem przełączników, które gwarantują różne wrażenia z korzystania. Model z niebieskimi przełącznikami zagwarantuje najlepszy feedback, przez co nadaje się najlepiej dla tych, którzy dużo piszą. Czerwone cechują się linearną konstrukcją, przez co są najlepsze dla graczy, natomiast brązowe są tak zwanym złotym środkiem.

Mimo tego, każdy wariant klawiatury SPC Gear GK650K Omnis Onyx White Pudding Edition ma cechy wspólne – są to te same, pełnowymiarowe konstrukcje z dodatkową podpórką pod nadgarstki. Klawiatury wyróżniają się w pełni białym designem – jak producent twierdzi, jest on inspirowany białą odmianą onyksu. Nakładki, które wykorzystał polski producent, to popularne w tym segmencie cenowym keycapy PBT. Warto wspomnieć też o dodatkowej rolce nad sekcją klawiatury numerycznej, która służy do regulacji głośności.

SPC Gear GK650K Omnis Onyx White oferuje pełne, konfigurowalne podświetlenie RGB, a nakładki pokryte są dodatkowym puddingiem, który potęguje emitowane światło. Klawiatura na prawej, jak i lewej stronie ma także dodatkowe paski RGB.

Dokładne specyfikacje konstrukcji widnieją na oficjalnej stronie producenta. Wszystkie trzy warianty klawiatury SPC Gear GK650K Omnis Onyx White z przełącznikami Kailh Red, Blue oraz Brown można już zakupić w cenie 399,99 złotych.