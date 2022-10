Polska gra trafi do Xbox Game Pass. W co zagramy w październiku?

Październik zapowiada się na bardzo mocny miesiąc dla subskrybentów Xbox Game Pass. Czekają nas duże, ekskluzywne premiery od studiów, które ściśle współpracują z ekipą Phila Spencera. Pojawią się nawet polskie akcenty, więc nie ma żadnych przeciwskazań, aby nie zainteresować się nadchodzącą ofertą Microsoftu.

Xbox Game Pass to miejsce na odważne premiery

O gorących hitach Microsoftu pisałem już przy okazji najciekawszych premier października, lecz zdecydowanie warto tu przypomnieć kilka kluczowych punktów. Przede wszystkim 14 października ukazuje się Scorn – ni to horror, ni to symulator chodzenia, ni to tajemnicze doświadczenie. Oryginalna promocja tytułu zaczęła się jeszcze w 2014 roku na platformie Kickstarter. Choć droga do premiery była wyboista, zbliżające się wydawnictwo napawa optymizmem – głównie przez niecodzienną obrzydliwość oraz stylistykę przypominającą oryginalne filmy z serii Obcy.

Październik to również premiera A Plague Tale: Requiem, czyli kontynuacji ciepło przyjętego A Plague Tale: Innocence. Tytuł pojawi się w Xbox Game Pass już 18 października, a na graczy czeka średniowieczna, brutalna opowieść o rodzeństwie, które podejmuje walkę z zarazą ogarniającą ich świat. Sequel zyskał na jakości i budżecie, więc zdecydowanie jest czego wypatrywać.

Wspomniałem o polskim akcencie i rzeczywiście tak będzie. W Xbox Game Pass zadebiutuje również tytuł rodzimego studia RenderCube, czyli Medieval Dynasty, już 6 października. Wcielamy się w rolę młodzieńca, który ucieka przed wojną. W typowej ścieżce od zera do bohatera będziemy uczyć się nowych umiejętności, przewodzić lokalnej społeczności oraz tworzyć tytułową dynastię, której chwała rozciągnie się na kolejne pokolenia.

Xbox Game Pass – pełna lista wchodzących i odchodzących gier z usługi w październiku

Jakie atrakcje jeszcze nas czekają w Xbox Game Pass? Sprawdźmy pełną listę gier:

Chivalry 2 (chmura, Xbox One, Xbox Series X|S, PC) – 4 października,

Medieval Dynasty (Xbox Series X|S) – 6 października,

The Walking Dead: The Complete First Season (PC) – 6 października,

The Walking Dead: Season Two (PC) – 6 października,

Costume Quest (chmura, Xbox One, Xbox Series X|S) – 11 października,

Eville (Xbox One, Xbox Series X|S, PC) – 11 października,

Dyson Sphere Program (PC) – 13 października,

Scorn (chmura, Xbox Series X|S, PC) – 14 października,

A Plague Tale: Requiem (chmura, Xbox Series X|S, PC) – 18 października.

Xbox Game Pass – pełna oferta na pierwszą połowę października (źródło: Twitter, @XboxPL)

Tradycyjnie kilka gier też opuści serwis – nastąpi to 15 października. Spójrzcie na listę i czym prędzej nadrabiajcie zaległości. Pamiętajcie też, że subskrybując usługę Microsoftu, możecie zakupić te tytuły z 20% zniżką, dopóki pozostają one dostępne w Xbox Game Pass.

Cóż to za gry? Rzućmy okiem:

Bloodroots (chmura, Xbox One, Xbox Series X|S, PC),

Echo Generation (chmura, Xbox One, Xbox Series X|S, PC),

Into The Pit (chmura, Xbox One, Xbox Series X|S, PC),

Ring of Pain (chmura, Xbox One, Xbox Series X|S, PC),

Sable (chmura, Xbox One, Xbox Series X|S, PC),

The Good Life (chmura, Xbox One, Xbox Series X|S, PC).

Listy przeanalizowane? No to bierzemy się do grania! Koniecznie dajcie znać, w co będziecie się zagrywać w październiku. Ja tymczasem również uciekam do konsoli.