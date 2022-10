Klawiatura nie musi być szara i smutna. Zobacz, co proponuje Logitech

Logitech rozbudowuje swoją ofertę miłych oku akcesoriów. Dzięki nowym wersjom kolorystycznym klawiatur Bluetooth i myszy, będziemy w stanie dopasować peryferia do niemal każdego biurka i wnętrza.

Reklama

Nowa definicja miejsca pracy

Logitech wychodzi z założenia, że nie wszystkie miejsca pracy biurowej muszą tonąć w czerni i szarości. Smutne kolory wypierane są przez bardziej kolorowe, choć stonowane warianty. Wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje z serią klawiatur Bluetooth K380 Multi-Device.

6.5 Ocena 8 Ocena

To jeden z najnowszych produktów marki. Model oferuje rozkład klawiszy podobny do tego, który stosuje Apple w MacBookach, stąd K380 będzie szczególnie przydatna przy współpracy z iPadem czy komputerami Mac. Znajdziemy w niej miejsce dla klawiszy Command, Option, ale nie zabraknie też przydatnych skrótów w najwyższym rzędzie. Technicznie, to całkiem sprawna membranówka, działająca na dwóch bateriach AAA. Ma to jej pozwolić na działanie nawet do 2 lat.

Logitech K380 Multi-Device z trzema nowymi kolorami

Stylowa klawiatura Logitecha już w dniu premiery mogła pochwalić się ciekawymi wersjami kolorystycznymi. Producent celował w jasne, pastelowe barwy: niebieską, różową oraz białą. Dołączają do nich teraz kolejne: lawendowo-limonkowy i piaskowy.

Wraz z nowymi wersjami kolorystycznymi, odpowiednie umaszczenie zyska także mysz Pebble M350. Wyposażono ją w funkcję cichego przewijania i cichych kliknięć. Będzie współpracować zarówno z systemami Apple, jak i z takim samym powodzeniem zadziała z komputerem na Windowsie czy tabletem z Androidem.

Przy okazji Logitech oferuje podkładki na biurko, w kolorach odpowiadających nowym barwom akcesoriów.