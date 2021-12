Sapphire wchodzi na rynek chłodzeń AiO

Na rynku sprzętu komputerowego mamy masę różnych chłodzeń typu AiO (All in One), czyli zintegrowanych trzech elementów – radiatora, węży oraz blokopompy. Najczęściej mają je ofercie znani producenci innych komponentów, takich jak obudowy, płyty główne, niemniej jednak zdarzają się wyjątki. Dokładnie tak jest z Sapphire Nitro+, czyli najnowszym chłodzeniem All in One producenta GPU, który wprowadził na rynek dwie autorskie propozycje.

Chłodzenie Sapphire Nitro+ dostępne w dwóch wersjach – 240 oraz 360 mm

Sapphire jest dość znaną marką, bowiem od lat bezpośrednio tworzy niereferencyjne modele kart graficznych AMD Radeon RX (kiedyś ATI Radeon). Kupując propozycję od Czerwonych często wybieramy właśnie te wersje, ponieważ cechują się (cechowały – wiadomo jak wygląda sytuacja na rynku GPU) wysoką wydajnością, a to za sprawą sprawdzonych, autorskich systemów chłodzeń, które pozwalały na dodatkowe podkręcenie zegarów. Efekty OC w niektórych generacjach (polaris) były naprawdę wysokie.

Pod koniec lipca zadebiutowało pierwsze chłodzenie powietrzne Sapphire Nitro LTC – czyli jednowieżowa konstrukcja z jednym wentylatorem o średnicy 92 mm, stworzone z myślą o procesorach, których TDP nie przekracza 100 W. Ponadto, zestaw montażowy jednostki zapewnia kompatybilność jedynie z propozycjami AMD.

Teraz producent przychodzi z czymś zupełnie nowym, mianowicie chłodzeniem typu All in One Sapphire Nitro+ w dwóch wersjach – S360-A oraz S240-A. Jak się okazuje, są to typowe konstrukcje z blokopompami Asatek 7. generacji. Design urządzenia jest dość nowoczesny – ma także pełno diod RGB na pokładzie. Sama pompa cechuje się zakresem od 800 do 2800 obrotów na minutę.

Przechodząc do radiatora AiO Sapphire Nitro+ – ma on standardowo rozmiary 273 × 120,5 x 52,5 lub 394 × 120,5 x x 52,5 mm, natomiast warto zaznaczyć, że radiator, wraz z wentylatorami, wymaga nieco więcej miejsca – nie jest to bowiem typ low-profile. Wentylatory o średnicy 120 mm mają 13 łopatek, cechują się od 450 do 2500 RPM, a także podświetleniem ARGB.

Sapphire Nitro+ S360-A oraz S240-A są w pełni kompatybilne z podstawkami procesorów Intel LGA1700, 1200, 115X, 20XX oraz AMD AM4. Niestety, producent jak na razie nie zdradził cen chłodzeń.