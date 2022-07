Od teraz nie zapłacisz za zwrot na Allegro również wtedy, gdy skorzystałeś z Allegro One Kurier

Zamówiłeś coś na Allegro, nie jesteś zadowolony z zakupu i chciałbyś zwrócić produkt(y)? Najpopularniejsza w Polsce platforma zakupowa wychodzi Ci naprzeciw – pozwoli Ci zwrócić za darmo zamówienie, nawet w sytuacji, gdy dostarczył Ci je Allegro One Kurier. Wcześniej klienci nie mieli takiej możliwości. Jak skorzystać z darmowego zwrotu?

Amazon pokazał Allegro, że nie zamierza odpuścić polskiego rynku, pomimo niezbyt udanych początków

Miniony Amazon Prime Day 2022 był okazją, aby mieszkańcy Polski po raz pierwszy w historii dali się wciągnąć w szał zakupów w ramach tego festiwalu okazji i promocji. Amazon Prime Day to bowiem ogromne wydarzenie na tej platformie zakupowej, uwielbiane szczególnie przez klientów w Stanach Zjednoczonych. Co prawda opinie na temat tegorocznej edycji nie są zbyt pochlebne, ale mimo wszystko dało się znaleźć świetne okazje – sam skorzystałem z kilku z nich i nie mogę narzekać, gdyż udało mi się zaoszczędzić naprawdę sporo, bo blisko 300 złotych.

Już pojawiły się informacje, że podczas Amazon Prime Day 2022 pobito zeszłoroczny rekord – klienci zamówili ponad 300 mln produktów, podczas gdy w zeszłym roku było to ~250 mln. Ponadto – jak podaje Amazon – klienci Prime w ciągu dwóch dni zaoszczędzili ponad 1,7 mld dolarów. Wyników dla samej Polski nie znamy, dlatego trudno powiedzieć, jak to wyglądało w Polsce.

Mimo wszystko Amazon Prime Day 2022 nie przeszedł niezauważony w kraju nad Wisłą, a patrząc przez pryzmat rangi tego wydarzenia i fakt, że był dostępny dla klientów w Polsce po raz pierwszy, konkurencja dostała wyraźny znak, że Amazon poważnie myśli o polskim rynku.

Darmowe zwroty z Allegro One Kurier

Na tę chwilę pozycja Allegro na polskim rynku e-commerce nie jest zagrożona, nawet jeśli wszyscy mieszkańcy Polski usłyszeli o Shopee-pi-pi-pi-pi-pi-pi, które torturuje kolejnymi reklamami, wykorzystującymi znane melodie (aczkolwiek żadna nie dorównuje tej pierwszej; zamierzony efekt udało się jednak osiągnąć – każdy usłyszał o Shopee, czy tego chciał, czy nie).

Allegro bardzo aktywnie wprowadza nowości, w większości z myślą o wygodzie klientów, choć zdarzają się wyjątki, jak wyższa dopłata za przesyłkę dla użytkowników Smarta. Widać jednak, że Allegro wychodzi naprzeciw stale rosnącym oczekiwaniom klientów – jednym z najbardziej widocznych przykładów jest uruchomienie własnych automatów paczkowych One Box, które oferują przydatną w niezręcznych sytuacjach funkcję.

źródło: Allegro

W kwietniu 2022 roku Allegro dodało nową opcję dostawy – Allegro One Kurier, który dostarczy zamówienie nawet tego samego dnia. Miesiąc później wprowadzono w jego przypadku możliwość zapłacenia przy odbiorze, a teraz wdrożono kolejne udogodnienie dla klientów. Platforma poinformowała bowiem, że również osoby, które skorzystały z tej metody dostawy, będą mogły za darmo zwrócić zamówienie. Dla przypomnienia, do tej pory opcja ta była dostępna tylko dla tych, którzy zamówili przesyłkę do automatu paczkowego One Box i punktu partnerskiego One Punkt.

Klienci mogą zwrócić za darmo produkt(y) we wspomnianych przed chwilą miejscach, tj. za pośrednictwem maszyn One Box i One Punktach, a także w dowolnej placówce Poczty Polskiej (z wyłączeniem agencji pocztowych). Ponadto Allegro przypomina, że za dostawę i zwroty nie płacą również klienci pakietu Smart!, którzy złożą zamówienie za minimum 40 złotych od jednego sprzedawcy lub skorzystają z łączonej dostawy.

Letnie wyprzedaże 2022 na Allegro

Przy okazji warto przypomnieć, że na Allegro wciąż trwa akcja Letnie wyprzedaże 2022, w ramach której można kupić produkty z różnych kategorii (w tym elektronikę) w obniżonych cenach. Oferta dostępna jest na dedykowanej stronie internetowej, gdzie pojawiają się też limitowane promocje tylko dla użytkowników Smart!.