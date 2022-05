Odbierasz zamówioną przesyłkę? One Kurier by Allegro stanie się jeszcze wygodniejszy

Nowa usługa kurierska od Allegro realizująca potrzeby kupujących stanie się jeszcze bardziej wygodna, nie tylko dla klientów, ale również dla kurierów. Sztuczką jest… pozbycie się terminala.

Przesyłka za pobraniem z Allegro to nie problem

Innowacyjna technologia wdrażana przez Allegro nazywa się PIN on Glass. Dzięki niej, kurier nie potrzebuje terminala płatniczego, żeby otrzymać należną kwotę w przypadku płatności przy odbiorze przesyłki. Co więcej, smartfon może posłużyć kurierowi do zarządzania paczkami. Z komercyjnego punktu widzenia jest to jedno z pierwszych wdrożeń tej technologii w Europie.

Na obecną chwilę PIN on Glass działa wyłącznie na urządzeniach z systemem Android, możliwe jednak, że w przyszłości dojdzie dedykowana aplikacja na iOS-a.

Od kwietnia oferujemy usługi kurierskie z dostawą tego samego dnia, a teraz jako pierwsi w branży logistycznej w Polsce wprowadzamy nowy standard płatności. Dzięki temu, że cały proces odbywa się na jednym urządzeniu, płatność przebiega szybciej a dostawca nie jest obciążony przechowywaniem gotówki – co ma duże znaczenie szczególnie przy zakupach za wyższe kwoty które, nadal często zamawiane są za pobraniem. Jacek Powałka, osoba odpowiedzialna za rozwój One by Allegro

W związku z praktyczną stroną płatności dokonywanych za pobraniem, PIN on Glass pozwoli przyspieszyć proces obioru oraz płatności za przesyłkę. Od strony klienta możliwy będzie większy wybór metod płatności, natomiast kurierzy docenią nie tylko brak obciążenia z powodu płatności gotówkowej, ale również możliwość poruszania się po programach do obsługi kurierskiej i płatności oraz przeprowadzanie całego procesu na jednym urządzeniu.

Nowa metoda płatności koreluje z zachowaniem konsumentów, zbadanych w ramach raportu „Bezpieczni na e-zakupach 2022”, gdzie aż 41% osób deklarowało płatność przy odbierze jako najbezpieczniejszą formę zapłaty za internetowe zakupy. W tym samym czasie, zarówno klienci, jak i kurierzy, przy opłacie przesyłki pobraniowej, preferują metodę bezgotówkową.

Wierzymy, że aplikacja SoftPOS zrewolucjonizuje rynek w Polsce. Aplikacja znajdzie swoich zwolenników zarówno w dużych korporacjach, jak Allegro, ale i także u drobnych freelancerów, w szczególności prowadzących biznes mobilny.

Dzięki integracji aplikacji kurierskiej MobiCourier od OpenNet.pl z aplikacją SoftPOS od PayTel możliwa będzie obsługa transakcji zbliżeniowych.

Choć jeszcze nie zdarzyło mi się skorzystać z nowych metod dostawy poprzez Allegro, doceniam, że takie „cyfrowe dziecko” jak ja, kupując cokolwiek za pobraniem, nie muszę już jeździć to bankomatu po twardą walutę, a teraz okazuje się, że i sam transfer paczki z rąk do rąk stanie się jeszcze wygodniejszy.