Allegro ściąga od AliExpress. Lepiej późno niż wcale

Allegro, pomimo dużej konkurencji, wciąż jest najpopularniejszą platformą zakupową w Polsce. Nie może sobie jednak pozwolić, aby zostać w tyle, dlatego regularnie testuje i wprowadza kolejne udogodnienia dla swoich klientów. Najnowsze jest znane osobom, które kupują na AliExpress.

Dostawa kilku zamówień w jednej przesyłce na Allegro

Zakupy online cały czas zyskiwały na popularności, lecz lockdown sprawił, że proces przyspieszył w bardzo krótkim czasie. I chociaż ten etap już za nami (i miejmy nadzieję, że nigdy nie wróci) i galerie handlowe ponownie są dostępne dla klientów, to widać, że nie są już tak tłumnie odwiedzane jak przed pandemią. To efekt wielomiesięcznego przyzwyczajenia do robienia zakupów online.

Allegro na tym mocno zyskało, natomiast teraz mogą zyskać zarówno kupujący, jak i sprzedający. Platforma poinformowała bowiem o udostępnieniu możliwości łączenia zakupów od wielu sprzedawców, dzięki czemu dotrą one w jednej przesyłce, na dodatek szybciej. Nie dotyczy to jednak wszystkich ofert, a jedynie sprzedających, których produkty znajdują się w Magazynie Allegro. Lista produktów z łączoną dostawą dostępna jest na tej stronie.

Dzięki możliwości łączenia zakupów, klienci łatwiej uzbierają minimalną wartość zamówienia, kwalifikującą się do darmowej dostawy w ramach usługi Smart!, a przy okazji zadbają o środowisko, aczkolwiek warto wspomnieć tutaj, że platforma daje możliwość zwrotu kartonowych opakowań bez dodatkowych opłat.

źródło: Allegro

Jak działa łączona dostawa?

Jak zostało wspomniane, łączona dostawa jest dostępna tylko dla wybranych produktów. Sprzedający musi bowiem korzystać z One Fulfillment by Allegro, w ramach którego firmy korzystają z usług magazynowania, pakowania i wysyłki przesyłek oraz obsługi klienta podczas całego procesu związanego z dostawą.

Opłacone zamówienia produktów, obsługiwanych przez One Fulfillment by Allegro, nadawane są przez siedem dni w tygodniu nawet do godziny 20:00, a opłacone do godziny 10:00 (w Warszawie do 13:00) od poniedziałku do soboty są dostarczane jeszcze tego samego dnia.

Platforma nie zapomina w tym całym procesie również o sprzedających – ponoszone przez nich koszty zostaną podzielone proporcjonalnie według wartości produktów w koszyku klienta. Ponadto (w ramach akcji promocyjnej) platforma nie będzie pobierała od sprzedawców opłat w przypadku zamówień, objętych usługą Smart!, a nowe firmy, które zdecydują się skorzystać z One Fulfillment by Allegro, do końca czerwca 2022 roku będą mogły otrzymać 30 dni bez opłat podstawowych i dodatkowych, pakiet 1000 wyróżnień oraz 25% zniżki na prowizję od sprzedaży premiowanej.

Allegro Smart! dostępne również na Allegro Lokalnie

Platforma poinformowała także, że osoby, które zdecydują się kupić coś na Allegro Lokalnie, również będą mogły skorzystać z korzyści, jakie daje program Smart!, czyli bezpłatnej dostawy, aczkolwiek w tym przypadku tylko do automatów paczkowych.

źródło: Allegro

Promocja potrwa do 30 czerwca 2022 roku. Aby z niej skorzystać, należy mieć aktywny pakiet Smart! oraz zrobić zakupy u jednego sprzedającego na kwotę przynajmniej 40 złotych. W tym przypadku nie obowiązuje łączona dostawa, która została wprowadzona w ogólnokrajowej wersji platformy.

Ponadto okazjonalni sprzedający ze zwykłym kontem, posiadający usługę Smart!, mogą wystawiać swoje ogłoszenia z opcją darmowej dostawy do automatów paczkowych i podczas promocji nadać nawet do 8 przesyłek.