Błąd cenowy? TicWatch Pro 3 LTE taniej o 600 złotych!

Przecieramy oczy ze zdumienia. Znakomity zegarek TicWatch Pro 3 LTE dostępny jest w znakomitej promocji z okazji Amazon Prime Day 2022. Da się go kupić o połowę taniej!

Mobvoi TicWatch Pro 3 LTE za pół ceny

Niebywałe, jakie okazje trafiają się podczas festiwalu promocji Amazon Prime Day. Dopiero co natknęliśmy się na możliwość kupienia tańszego Apple Watcha, a już możemy podzielić się kolejną okazją. I to jedną z takich nie do ominięcia!

Otóż jeśli interesują nas urządzenia do noszenia na nadgarstku, z systemem Wear OS na pokładzie, to obecnie nie ma nic lepszego do kupienia – przynajmniej nie przeliczając możliwości na cenę. Otóż za zegarek TicWatch Pro 3 LTE zapłacimy tymczasowo jedynie 649,99 złotych! Przypomnę tylko, że smartwatch ten startował w Polsce z pułapu cenowego 1634,99 złotych. Przez kilka miesięcy obecności na polskim rynku jego cena tylko nieznacznie spadła – w każdym innym sklepie, w tym także w oficjalnej witrynie Mobvoi, trzeba obecnie przygotować na niego przynajmniej 1100-1200 złotych.

Zegarek w promocyjnej cenie znajdziemy na stronie Amazonu. Żeby móc kupić go taniej, musimy być subskrybentami usługi Amazon Prime.

9 Ocena

Co dostajemy za 650 złotych?

Naprawdę sporo! Przede wszystkim, TicWatch Pro 3 LTE może samodzielnie łączyć się z siecią dzięki zastosowaniu eSIM. Korzystanie ze Spotify, wykonywanie połączeń głosowych czy odbieranie wiadomości bez smartfona w pobliżu – wszystko to możemy robić niezależnie. Podobnie rzecz się ma z GPS-em. Ponieważ zegarek ma wbudowany odpowiedni moduł, możemy spokojnie pozostawić duży telefon w domu, a na trening wybrać się tylko z zegarkiem na ręce. Poza tym, dzięki Bluetooth z NFC swobodnie zapłacimy za produkty w sklepie przy pomocy płatności zbliżeniowych.

Mobvoi TicWatch Pro 3 (źródło: Mobvoi)

Same funkcje zdrowotne są wystarczająco rozbudowane. Zegarek oferuje ponad 10 trybów treningowych, aplikacje TicHealth, TicMotion, TicExercise, TicSleep, TicOxygen, TicHearing, TicZen i TicBreathe oraz pulsometr i pulsoksymetr do pomiaru poziomu SpO 2 .

Dwie warstwy wyświetlacza w TicWatch Pro 3 (fot. Mobvoi)

Powiadomienia i wyniki treningów wyświetlane są na okrągłym ekranie AMOLED o przekątnej 1,4 cala i rozdzielczości 454 × 454 pikseli. Co ciekawe, wyświetlacz ma dwie warstwy – jeśli będziemy korzystać jedynie z funkcji pokazywania podstawowych danych, bez uruchamiania dodatkowych modułów i aplikacji, smartwatch na jednym ładowaniu może wytrzymać nawet 45 dni. W trybie normalnego użycia akumulator 577 mAh zapewnia do 72 godzin pracy. Całość zamknięta jest w obudowie odpornej na zachlapania i pył, zgodnie z certyfikatem IP68.

W tym momencie nie ma się nad czym zastanawiać, jeśli chcieliśmy zakupić smartwatcha z przydatnymi funkcjami. Mobvoi TicWatch Pro 3 LTE za pół ceny to jak wygrana.