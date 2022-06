Automaty One Box Allegro nie będą generować niezręcznych sytuacji podczas odbioru paczek

Zielone automaty One Box by Allegro wyposażone zostały w… świetliki. Pomagają one znaleźć odpowiednią skrytkę, z której wyciągniemy przesyłkę z naszym zamówieniem.

Reklama

Kolorowe świetliki pomagają w odbiorze przesyłek

Być może kojarzymy taką sytuację: chcemy odebrać przesyłkę z automatu paczkowego, ale jednocześnie próbuje to zrobić ktoś inny. Dwie skrytki otwierają się niemal równocześnie i ani ty, ani druga osoba nie macie pojęcia, do której kolumny automatu podejść. One Box by Allegro rozwiązuje taki problem w inteligentny sposób – za pomocą funkcji #podświetlONE.

Rozwiązanie jest bardzo intuicyjne – podczas odbioru wprost z aplikacji Allegro każdy klient zobaczy inny kolor świetlika – ten sam kolor zapali się w kolumnie nad skrytką gdzie została umieszczona przesyłka.

Żeby jeszcze bardziej uprościć sprawę, kolorowy świetlik sygnalizujący położenie przesyłki będzie „wędrować” po listwie umieszczonej w górnej części automatu. Taki ruch pomoże łatwiej dostrzec odpowiedniego świetlika i śledzić go do odpowiedniej kolumny.

Wiadomo, że taka funkcja nie rozwiąże wszystkich problemów, ale zdecydowanie ułatwi odbiór przesyłek, kiedy przy automacie paczkowym zgromadzonych jest kilka osób. W bardziej uczęszczanych miejscach, w których stoi automat paczkowy, taki drobiazg pozwoli uniknąć zamieszania i konsternacji, gdyby okazało się, że wyjęliśmy nie swoją paczkę ze skrytki.

Wygodne ułatwienia w automatach paczkowych Allegro

Allegro stara się maksymalnie ułatwić klientom korzystanie z własnych automatów paczkowych. Widać tutaj nie tylko inspirację Paczkomatami InPostu, ale także chęć uczynienia ich jeszcze bardziej przyjaznymi dla użytkowników.

Ostatnio platforma One Box umożliwiła klientom wybór strefy, w której kurier umieści przesyłkę. Kupujący może wskazać, czy preferuje odbiór ze strefy niskiej czy wysokiej, ale także może poinformować czy wybiera ją z wygody czy potrzeby. Osoby, które po prostu muszą odebrać coś z niższej półki, bo – dajmy na to – są niewysocy lub poruszają się na wózku inwalidzkim, z pewnością cenią sobie tę funkcję.

Czekamy teraz tylko, aż świetliki wskażą nam nie tylko kolumnę, w której znajduje się nasza przesyłka, ale i konkretną skrytkę – to by było coś!