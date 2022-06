InPost i Shopee nawiązują współpracę. I mają z tej okazji niezłą promocję!

Wkrótce łatwiej będzie powiedzieć, z kim InPost nie zawarł partnerstwa strategicznego. Oczywiście nic w tym złego, przecież koniec końców klienci tylko na tym zyskują.

InPost + Shopee = partnerstwo strategiczne

Wkrótce minie rok od debiutu Shopee na Polskim rynku. Platforma zyskuje coraz więcej klientów, stając się realną konkurencją wśród pozostałych platform e-commerce. InPostu nie trzeba natomiast nikomu przedstawiać – większość z Was przynajmniej raz w życiu skorzystała z Paczkomatu, a może nawet korzysta z niego regularnie do wysyłania i odbierania przesyłek. Wraz z dniem 23 czerwca 2022 oba podmioty nawiązały partnerstwo strategiczne.

Dostawy do naszych Paczkomatów są najczęściej wybieraną formą dostawy przez klientów e-commerce w Polsce. Cieszymy się, że do tego grona dołączają klienci Shopee. Paczkomaty zwiększyły wydajność usług logistycznych, a o ich sukcesie zadecydowała też szybkość dostaw – aż 98% przesyłek dostarczanych jest już następnego dnia po nadaniu! Wierzymy, że gwarantowana jakość dostaw InPost będzie wyjątkową ofertą dla naszych wspólnych odbiorców. Dagmara Brzezińska, wiceprezes zarządu InPost ds. sprzedaży

Co ciekawe, choć firma chwali się dostarczaniem praktycznie wszystkich paczek następnego dnia po nadaniu, to jednym z elementów współpracy z Shopee ma być… wydłużenie czasu dostawy. Jeżeli osobom kupującym na wciąż świeżej na polskim rynku platformie e-commerce zależy bardziej na niskich kosztach dostawy, aniżeli paczce w ciągu 48 godzin niedaleko mieszkania, to tylko na Shopee znajdziecie opcję tzw. ekonomicznej dostawy. Jak to mówią, „może i dłużej poczekam, ale za to mam tańsze zakupy!”.

Shopee z kuponem i darmowymi monetami dla nowych użytkowników

W Shopee dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym użytkownikom wygodne i bezproblemowe zakupy. Cieszę się, że możemy zacieśnić naszą współpracę z InPostem, który jest wiodącym na polskim rynku dostawcą usług logistycznych i naszym zaufanym partnerem od początku działalności w Polsce. Dzięki temu będziemy mogli sprostać rosnącym potrzebom naszych użytkowników. Oznacza to zapewnienie kupującym niezawodnych opcji przesyłki za darmo lub w przystępnych cenach, a także pomoc sprzedawcom w szybkiej i skutecznej wysyłce. Cieszymy się na jeszcze bliższą współpracę z InPostem przy kolejnych inicjatywach i wspólne wprowadzanie innowacji, które zapewnią naszym użytkownikom jeszcze większą wygodę i wyższą jakość usług. Ian Ho, szef Shopee Poland

Z okazji nawiązania partnerstwa strategicznego z InPostem na Shopee ruszyła już kampania „7.7 Wakacyjna wyprzedaż”. Jeżeli jeszcze nie posiadacie konta w serwisie, to przy pierwszych zakupach z dostawą oferowaną przez InPost otrzymacie kupon zniżkowy o wysokości 15 złotych oraz 500 Monet Shopee na koncie. Monety działają jak wirtualne punkty za pomocą których obniżycie koszt zamówienia nawet do 25%.

A jeżeli macie już konto na Shopee, to cóż – pozostaje sprawdzić, co tam ciekawego mają na wyprzedaży.