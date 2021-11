Allegro uruchamia zielone automaty paczkowe. Gdzie są już dostępne i jak z nich skorzystać?

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że natknęliście się już na automaty paczkowe Allegro, ponieważ zostały one postawione już w kilku miastach. Allegro jednak dopiero dziś oficjalnie poinformowało o ich uruchomieniu.

Automaty paczkowe Allegro już działają

Automaty paczkowe, powszechnie zwane „paczkomatami” (InPost zastrzegł jednak nazwę „Paczkomat”, dlatego inne firmy nie mogą używać takiego określenia), cieszą się ogromną popularnością wśród osób, które zamawiają różne produkty przez internet. Swoje maszyny uruchomiły już m.in. Poczta Polska, DHL i Cainiao, a teraz także Allegro.

Automat paczkowy Allegro (źródło: Allegro)

Automaty paczkowe Allegro działają już w Warszawie, ale najbliższych dniach zostaną uruchomione też m.in. w Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu i Toruniu. Na tę chwilę Allegro postawiło w całej Polsce ponad 600 maszyn, ale do końca roku ich liczba ma się zwiększyć do co najmniej 3000. Partnerem logistycznym usługi One Box by Allegro jest UPS.

Automaty paczkowe Allegro oferują udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących, a do tego są dostosowywane do okolicznej infrastruktury, aby zapewnić dostęp dla osób poruszających się na wózkach i zabezpieczyć strefy wyładunku dla kurierów.

Automaty paczkowe Allegro – jak korzystać?

Allegro deklaruje, że w większości przypadków klienci odbiorą swoje zamówienie w automatach paczkowych już na drugi dzień. Kupujący mogą wybrać ofertę z nową opcją dostawy na dedykowanej karuzeli produktowej na głównej stronie platformy lub skorzystać z filtra „Allegro One Box”.

Allegro informuje również, że użytkownicy aplikacji na urządzenia mobilne mogą w niej sprawdzić status przesyłki oraz znaleźć informację w formie animacji świetlnej, w której dokładnie skrytce znajduje się paczka. Ponadto jest też możliwość zdalnego otworzenia skrytki.





Automat paczkowy Allegro One Box by Allegro (źródło: Allegro)

Jednocześnie Allegro zapowiada, że wkrótce, już na etapie zakupów, klient będzie mógł wskazać preferowaną wysokość skrytki, w której zostanie umieszczona przesyłka. Rozwiązanie to powstaje szczególnie z myślą o osobach poruszających się na wózkach i o niskim wzroście.

Automaty paczkowe Allegro są „zielone”

Allegro informuje, że własne automaty paczkowe „harmonijnie wtapiają się w krajobraz miejski”, a tam, gdzie było to możliwe, zostały obsadzone roślinami – właśnie dlatego platforma używa w ich przypadku określenia „zielone”. Ponadto podkreśla, że nie będą na nich umieszczane reklamy. Co więcej, wyposażono je też w czujniki jakości powietrza, system cichego domykania skrytek i oświetlenie uruchamiane czujnikiem ruchu.

A to jeszcze nie koniec. Po odebraniu pierwszej przesyłki klient może za darmo nadać w automacie używany sprzęt elektroniczny, który po odebraniu zostanie poddany recyklingowi. Ponadto po każdej dziesiątej odebranej paczce (a do końca 2021 roku już po trzeciej) Allegro posadzi w imieniu użytkownika drzewo ze spersonalizowaną dedykacją. Jednocześnie już teraz zapowiedziano, że w przyszłości będą pojawiać się kolejne, przyjazne środowisku inicjatywy.