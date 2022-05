Poczta Polska uprzedza – listonosze znów zaczną pukać do Waszych drzwi

Skończyły się miesiące wygody – listonosze znów zaczną pukać do drzwi adresatów przesyłek poleconych. Poczta Polska poinformowała o zmianach w sposobie doręczeń wszystkich listów, których odebranie trzeba potwierdzić listonoszowi własnoręcznym podpisem.

Poczta Polska uprzedza – listonosz znów zacznie pukać do Twoich drzwi

Część z Was być może zastanawiała się, dlaczego w ostatnich miesiącach listy polecone są wrzucane do skrzynki, a nie były dostarczane bezpośrednio do rąk adresata. Nie każdy wie, że w związku z wybuchem epidemii ponad dwa lata temu zmienił się sposób dostarczania listów poleconych. Na podstawie wprowadzonych w prawie pocztowym zmian (Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. § 37 Prawo Pocztowe z póź. zm. § 37, ust 4a,) podjęto decyzję o bezkontaktowym dostarczaniu przesyłek listowych rejestrowanych, które nie wymagały zwrotnego potwierdzenia odbioru. Jednocześnie zrezygnowano też z obowiązku uzyskania przez kuriera pokwitowania odbioru przesyłki.

Miało to na celu zwiększenie bezpieczeństwa zarówno pracowników Poczty Polskiej, jak i klientów. To się jednak właśnie zmienia – Poczta Polska poinformowała o przywróceniu standardowego trybu doręczania przesyłek listowych rejestrowanych bezpośrednio do adresata. Jest to związane z faktem, że od 16 maja 2022 roku nie obowiązuje w Polsce już stan epidemii, tylko stan zagrożenia epidemicznego.

(źródło: Poczta Polska)

Poczta Polska dostosowuje się do oczekiwań Klientów. W sytuacji epidemii preferowane były rozwiązania jak najbezpieczniejsze. Teraz chcemy ponownie zaoferować Klientom tradycyjną formułę listu poleconego, doręczanego jak wcześniej do rąk adresata. Pozostawiamy możliwość skorzystania z opcji „polecony do skrzynki”, z uwagi na spore zainteresowanie i dużą liczbę pozytywnych opinii o tym rozwiązaniu. Daniel Witowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej

Jak zostało wspomniane, cały czas istnieje możliwość dostarczania listów poleconych do skrzynki, jeżeli nadawca nie wymaga zwrotnego potwierdzenia odbioru. Każdy chętny może skorzystać z usługi „Polecony do skrzynki”. Jest ona bezpłatna, a o pozostawieniu przesyłki w skrzynce poczta informuje poprzez wiadomość SMS lub e-mail.

Aby skorzystać z usługi „Polecony do skrzynki”, należy wypełnić formularz w formie elektronicznej, a następnie potwierdzić go online profilem zaufanym lub złożyć wydrukowany w formie papierowej we właściwej placówce pocztowej bądź przekazać go listonoszowi. Co ważne, w formularzu trzeba podać numer telefonu lub adres e-mail, aby poczta mogła wysyłać powiadomienia o pozostawieniu listu poleconego w skrzynce adresata (pod warunkiem, że nie jest wymagane zwrotne potwierdzenie odbioru i przesyłka mieści się w skrzynce na listy).