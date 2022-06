Korzystasz z Allegro Smart!? Zapłacisz więcej. Za to na OLX będzie łatwiej

Osoby, które kupują na Allegro i korzystają z pakietu Smart!, muszą przygotować się na wyższą opłatę za przesyłkę pobraniową. Z kolei dla użytkowników OLX przygotowano ułatwienie związane z wysyłaniem paczek z wykorzystaniem Paczkomatów InPost.

Użytkownicy Allegro Smart! zapłacą więcej za przesyłkę

Allegro nieustannie wprowadza nowości i zmiany. Jest ich tyle, że trudno za nimi wszystkimi nadążyć, nie mówiąc o połapaniu się w tym całym zamieszaniu. Tylko w ostatnim czasie wdrożono ułatwienie przy odbiorze paczek z automatów One Box, weryfikację biometryczną na urządzeniach z systemem Android podczas korzystania z Allegro Pay oraz łączoną dostawę, dzięki której łatwiej uzbierać minimalną kwotę zamówienia, kwalifikującą się do darmowej dostawy w ramach programu Smart!.

Aktualnie bezpłatna dostawa jest możliwa, gdy wartość koszyka opiewa na co najmniej 40 złotych – wówczas klient może wybrać dostawę do automatów paczkowych One Box, Paczkomatów InPost i punktów odbioru oraz kurierem. Trzeba jednak pamiętać, że wciąż nie wszyscy sprzedający przystąpili do programu Smart!. Przy okazji warto też przypomnieć, że od niedawna klienci mogą skorzystać z bezpłatnej dostawy w ramach pakietu Smart! także na Allegro Lokalnie.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób, które korzystają z pakietu Allegro Smart!, ale nie chcą płacić za zamówienie w momencie jego składania, a dopiero przy odbiorze. Taka możliwość istnieje i też jest korzystna, ponieważ standardowo usługa płatności za pobraniem jest droższa.

Do tej pory opłata za przesyłkę pobraniową dla klientów pakietu Allegro Smart! kosztowała 3,99 złotych. Od dziś, tj. 6 czerwca 2022 roku, opłata wzrośnie do 4,99 złotych. Teoretycznie to tylko złotówka, ale to mimo wciąż podwyżka – dla klientów, którzy często kupują za pobraniem, może być odczuwalna. Ewentualnie może skłonić ich do zmiany nawyków i płacenia z góry, lecz nie każdy ma taką możliwość.

Przy okazji warto jednak wspomnieć o dobrej wiadomości – od 6 do 8 czerwca 2022 roku trwają Allegro Days z rabatami do 40%. Przejrzyjcie promocje, a nuż znajdziecie coś dla siebie – a jeśli tak, to dajcie znać w komentarzach! Moją uwagę zwrócił odkurzacz pionowy, który ma być dostępny za 149 złotych, ale trzeba obserwować, bo nie podano daty rozpoczęcia tej promocji.

Ułatwienie dla użytkowników OLX

InPost poinformował natomiast o zmianie, która ułatwi sprzedającym na tej platformie wysyłanie przesyłek za pośrednictwem Paczkomatów – od teraz nie będą musieli oni drukować w domu etykiety. Jeśli ktoś wybierze tę opcję, otrzyma specjalny kod w aplikacji InPost, który wpisuje się w Paczkomacie, aby nadać paczkę (można też zeskanować kod QR z aplikacji). Resztą zajmie się InPost.

Aby skorzystać z tej opcji, wystarczy podczas tworzenia przesyłki w OLX zaznaczyć opcję „Nadawaj bez etykiety” – kod nadania zostanie wysłany w aplikacji InPost i wiadomości e-mail. Sprzedający wciąż jednak będą mieli możliwość wygenerowania i samodzielnego wydrukowania etykiety – tylko od nich zależy, z której opcji skorzystają.