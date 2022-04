Allegro idzie na wojnę z Shopee?

Polski gigant rynku e-commerce po raz kolejny musi stawić czoła potężnemu rywalowi zza granicy. Tym razem Allegro rozpoczyna walkę o klienta z Shopee. Orężem stały się darmowe dostawy.

Reklama

Allegro postanowiło udostępnić nowe formy darmowych dostaw w ramach usługi Allegro Smart. Na razie mowa jedynie o testach, ale niewykluczone, że jeszcze w tym roku wszyscy użytkownicy będą mogli skorzystać z nowego formatu. Jakich korzyści można się spodziewać?

źródło: Allegro

Allegro z jeszcze większym zacięciem zawalczy o klienta

Przede wszystkim odejścia od standardu darmowej dostawy przy zamówieniu za min. 40 złotych od jednego sprzedawcy. Obecnie wybranych użytkowników podzielono na trzy grupy, z których każda ma okazję testować inny wariant odświeżonego pakietu Smart!. Pierwsza opcja umożliwia otrzymanie darmowej dostawy przy zamówieniu za minimum 1 złoty – nie ma znaczenia liczba sprzedawców, ważne jednak tylko, aby przedmioty z koszyka posiadały oznaczenie „Allegro Smart”. W tym przypadku można zatem mówić w zasadzie o bezwzględnie darmowej dostawie zakupów.

Druga grupa testuje formułę, w ramach której kwota minimalnego zamówienia pozostaje bez zmian, czyli wynosi 40 złotych. Różnicą jest jednak fakt, że tym razem klient może posiadać w koszyku produkty pochodzące od różnych sprzedawców, a nie od jednego, jak w obecnie działającej wersji. Do testów włączono również trzecią, najmniej rewolucyjną opcję. Ostatni wariant zakłada (podobnie jak obecnie) zakupy wyłącznie od tego samego sprzedawcy, ale z mniejszą kwotą minimalną. W tym przypadku darmowa dostawa do punktu odbioru bądź automatu paczkowego będzie dostępna już od zamówienia na kwotę od 30 złotych (zamiast 40 złotych).

źródło: Allegro

Konkurencja nie śpi, Shopee w natarciu

Można oczywiście sądzić, że Allegro zwyczajnie postanowiło zmienić co nieco w swoich usługach bez powodu innego, niż czysta kalkulacja. Bliżej prawdy będzie jednak twierdzenie, że to pojawienie się nowych graczy na rynku motywuje giganta do implementacji zmian. Tak jak w przypadku wejścia na polski rynek Amazona, tak i w przypadku Shopee polska platforma e-handlu nie może zwlekać, aby zawalczyć o swoją klientelę i największy udział w segmencie e-commerce.

Zakupy na platformie singapurskiego przedsiębiorstwa mogą stać się alternatywą nie tylko dla Allegro, ale także m.in. AliExpress. Firma, która na naszym rynku jest od niedawna, postanowiła dość bezprecedensowo zagwarantować sobie miejsce w konsumenckiej świadomości. Pomijamy tutaj fakt, że z okazji majówki Shopee oferuje klientom darmową dostawę od 0 złotych. Więcej emocji budzi sposób, w jaki ta oferta jest reklamowana.

Zanim jednak skatujemy Was reklamą Shopee, która lata w TV i radiu od kilku dni, mamy dla Was kod rabatowy SHOPEE15AF, dzięki któremu dostaniecie rabat w wysokości aż 15 złotych na pierwsze zakupy za minimum 16 złotych w aplikacji Shopee. Korzystajcie!

A skoro jesteśmy już w temacie rabatów, to przy okazji warto wspomnieć o Letyshops – jest to strona, dzięki której możecie odzyskać (w ramach cashbacku) część wydanych pieniędzy, m.in. na Shopee, ale też na Allegro i AliExpress oraz w wielu innych, popularnych sklepach. Wystarczy wejść na Letyshops, znaleźć sklep, przejść na jego stronę i zrobić zakupy jak zwykle, a po jakimś czasie część pieniędzy wróci na Wasze konto.

A tymczasem obiecana reklama Shopee – odtwarzacie na własną nieprzymuszoną odpowiedzialność ;)