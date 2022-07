T-Mobile daje dodatkowy rabat na wszystkie swoje urządzenia

Jeżeli właśnie planowaliście kupić nowy smartfon lub inny sprzęt, to dobrze się składa. T-Mobile przygotowało bowiem kod rabatowy, dzięki któremu dostaniecie zniżkę na dowolny sprzęt, oferowany przez tego operatora. Jest jednak jeden warunek, który trzeba spełnić, aby skorzystać z niniejszej oferty.

Dodatkowy rabat na wszystkie urządzenia T-Mobile (kod rabatowy)

Już na wstępie trzeba zaznaczyć, że promocja obowiązuje tylko od 15 do 17 lipca 2022 roku, więc macie zaledwie trzy dni, aby z niej skorzystać. A operator nie ułatwia podjęcia decyzji, które urządzenie wybrać, bowiem promocja obejmuje wszystkie sprzęty, dostępne w jego sklepie internetowym, nie tylko smartfony, ale też m.in. tablety, smartwatche i słuchawki oraz szeroko pojęte smart home (w tym Smart TV).

Jest jednak jeden warunek, aby skorzystać z tej oferty – należy kupić wybrane urządzenie wraz z abonamentem komórkowym w T-Mobile. Gdy już wybierzecie interesującą Was propozycję i dobierzecie do niej wymarzony sprzęt, wystarczy, że wpiszecie w koszyku kod rabatowy EKSTRA100 – wówczas cena zostanie obniżona o 100 złotych.

źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska

Co ważne, niniejsza promocja łączy się ze standardowymi zniżkami na urządzenia, które klienci otrzymują w wybranych abonamentach. W przypadku taryfy Nielimitowana M rabat wynosi do 250 złotych, a w opcji Nielimitowana L nawet do 300 złotych. W sumie można zatem zaoszczędzić naprawdę sporo! Jak jednak zostało wspomniane, oferta obowiązuje wyłącznie przez trzy dni, do 17 lipca 2022 roku włącznie, i tylko w sklepie internetowym T-Mobile.

Warto też jeszcze wspomnieć o tym, że wszystkie urządzenia w sklepie operatora są dostępne w systemie ratalnym 0%, dzięki czemu można rozłożyć spłatę na raty bez dodatkowych kosztów.

Jaki abonament w T-Mobile wybrać?

Aktualnie T-Mobile sprzedaje cztery oferty abonamentu komórkowego (każda z dostępem do technologii 5G). Najtańsza XS za 40 złotych zapewnia nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz pakiet 5 GB internetu. W taryfie S za 50 złotych pakiet internetu jest już czterokrotnie większy – klient dostaje 20 GB co miesiąc.

Kolejne dwie taryfy, M Nielimitowana za 65 złotych i L Nielimitowana za 85 złotych miesięcznie, oprócz nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów, zapewniają także internet bez limitu danych. W pierwszej ofercie prędkość jest jednak ograniczona do 30 Mbit/s, a w drugiej takiego ograniczenia już nie ma. Ponadto w obu opcjach klient może dobrać rozrywkę bez limitu (Rozrywka uwolniona) – przez pół roku za darmo, potem 20 złotych co miesiąc.

Na koniec trzeba jeszcze wspomnieć, że ww. ceny to ceny podstawowe – klienci T-Mobile mogą otrzymać rabat w wysokości 20 złotych na kolejne numery, jeśli posiadają już abonament komórkowy u tego operatora. Ponadto warto zapoznać się z ofertą konwergentną T-Mobile Magenta Dom, obejmującą abonament telefoniczny, internet domowy i telewizję lub tylko internet i telewizję na jednym rachunku.