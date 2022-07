Nowy tablet Kruger&Matz ma Windowsa 11 Pro i klawiaturę w zestawie

Ofertę polskiej marki uzupełnił nowy tablet z systemem operacyjnym Windows 11 Pro, a także klawiaturą w zestawie. Dzięki temu urządzenie będzie mogło służyć jako narzędzie do pracy czy nauki. Cena zestawu jest przystępna. Klienci w Polsce mogą już kupić tę hybrydę.

Co oferuje nowy tablet Kruger&Matz EDGE 1089? (specyfikacja)

Chociaż rok szkolny niedawno dopiero się zakończył, producent jest przekonany, że jego najnowsza propozycja będzie przydatna podczas nauki. A jeśli ktoś czasy szkolne ma już (dawno) za sobą, może wykorzystać model EDGE 1089 jako narzędzie do pracy. Szczególnie że w sprzedaży dostępny jest zestaw z klawiaturą, dzięki której sprzęt będzie mógł stanowić mobilną i łatwą w transporcie alternatywę dla laptopa.

A jak najbardziej może to zrobić, ponieważ nowy model EDGE 1089 pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 11 (Pro), więc zapewnia takie same możliwości jak komputer stacjonarny czy laptop. Z tą różnicą, że – jak zostało już wspomniane – jest zdecydowanie mniejszy, bowiem wyposażono go w wyświetlacz IPS o przekątnej 10,1 cala. Ekran ma też rozdzielczość 1280×800 pikseli. Urządzenie ma wymiary 258x173x10 mm (lub 258x182x22 mm z klawiaturą) i waży 635 gramów.

We wnętrzu modelu EDGE 1089 znajduje się dwurdzeniowy procesor Intel Celeron N4020 o maksymalnej częstotliwości taktowania 2,8 GHz wraz z układem graficznym Intel UHD Graphics 600, a także 4 GB RAM DDR3 i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Przestrzeń na pliki można rozszerzyć za sprawą karty w formacie microSD – obsługiwane są karty o pojemności do 128 GB.

Do tego urządzenie oferuje aparat o rozdzielczości 2 Mpix zarówno na przodzie, jak i tyle, a także dwa głośniki stereo oraz porty USB-C, USB-A 3.0, Mini HDMI i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Ponadto użytkownicy będą mieli do dyspozycji dodatkowy port USB-A 2.0 w klawiaturze. Całość zasili akumulator o pojemności 3000 mAh. Producent dodaje w zestawie zasilacz 12 V 2000 mA.

Trzeba natomiast wspomnieć, że urządzenie nie oferuje wbudowanego modemu 4G LTE (łączność odbywa się tylko przez WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz i 5 GHz oraz Bluetooth 4.2) ani obsługi systemów lokalizacji GPS. Na jego pokładzie nie ma też czytnika linii papilarnych.

Ile kosztuje Kruger&Matz EDGE 1089? (cena)

Urządzenie jest już dostępne do kupienia w oficjalnym sklepie internetowym producenta za 1099 złotych. Ponadto klienci będą mogli kupić model EDGE 1089S z taką samą specyfikacją, ale bez klawiatury za 999 złotych. Z uwagi na niewielką różnicę w cenie, zdecydowanie warto wybrać zestaw z klawiaturą.

Urządzenie można od dziś kupić również w sklepach elektronicznych sieci Rebel Electro w całej Polsce (także internetowym).