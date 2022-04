Allegro One Kurier – usługa, dzięki której zamówienie trafi do nas tego samego dnia

Allegro rozszerza swoje opcje dostarczania przesyłek o Allegro One Kurier. To sługa, dzięki której w wybranych miastach w Polsce w ogóle nie będziemy musieli czekać na dostawę.

Allegro One Kurier w wybranych miastach w Polsce

Allegro poinformowało o nowej metodzie dostawy, która pojawi się w wybranych miejscach w ramach Allegro One. Ponieważ w tej opcji to Allegro jest przewoźnikiem, to przedstawiciele firmy odbierają przesyłki od sprzedających i dostarczają je od poniedziałku do soboty. Mają to być ekspresowe przesyłki kurierskie. Program podzielono na dwie opcje:

Allegro One Kurier – dostawa dzisiaj,

Allegro One Kurier – dostawa jutro.

Początkowo Allegro One Kurier będzie działać na zasadzie programu pilotażowego, udostępnionego węższej grupie sprzedających. Jeśli chcielibyśmy go wypróbować, przedsiębiorcy proszeni są o kontakt przez [email protected].

Nowe metody dostawy wprowadzane są w następujących lokalizacjach:

Warszawa i okolice – między innymi Pruszków, Piaseczno, Ząbki, Łomianki;

Poznań;

Kraków;

Lublin;

Łódź;

Wrocław;

Częstochowa;

Bytom;

Toruń;

Katowice i wybrane miasta aglomeracji śląskiej – między innymi Bytom, Chorzów, Czeladź, Będzin, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Mysłowice i Sosnowiec.

Koszty, jakie będą ponosić sprzedający zaczynają się od 12,99 złotych (za Allegro One Kurier – dostawa jutro). Droższa jest opcja Allegro One Kurier – dostawa dzisiaj, którą wyceniono na 14,99 złotych. To maksymalne stawki, jakimi można obarczać kupujących.

Ponadto jeśli jakiś użytkownik Allegro opłaca Allegro Smart!, to koszt przesyłki dla sprzedawcy będzie niższy. Zamknie się w widełkach 1,99 złotych do 6,99 złotych – w zależności od kwoty zamówienia. Sam kupujący nie będzie płacić za dostawę.

Będą obowiązywać maksymalne wymiary oraz waga paczek. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie Allegro dla sprzedających.

Allegro coraz bardziej niezależne

Choć Allegro wciąż bardzo mocno polega na usługach zewnętrznych, to też sukcesywnie rozwija sieć swoich usług. Allegro One jest tego dowodem, podobnie jak powstające w różnych miejscach automaty paczkowe, za których użytkowanie nie musi płacić InPostowi. Zasoby, które przeznaczane są na uniezależnianie się od kluczowych graczy na rynku kurierskim, będą się po jakimś czasie zwracać. Na razie możemy tylko cieszyć się z pomysłów pokroju dostawy tego samego dnia – zwłaszcza, że użytkowników nie kosztuje ani złotówki więcej.