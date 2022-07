Znacząca zmiana na Facebooku. Będzie można mieć jedno konto i kilka profili

Społecznościowe imperium Marka Zuckerberga, mimo iż wciąż silne, nie ma już takiej pozycji, jak jeszcze kilka lat temu, szczególnie wśród młodych osób. Nic więc dziwnego, że Facebook szuka sposobu na zdobycie nowych użytkowników oraz zatrzymanie obecnych. W tym celu złagodzi wcześniejsze, dość rygorystyczne wytyczne.

Niepokojący trend dla firmy Meta

Na początku tego roku mogliśmy usłyszeć, że Facebook odnotował spadek dziennej liczby aktywnych użytkowników. Oczywiście nie oznacza to, że serwis społecznościowy niebawem upadnie. Nadal generuje on bardzo dobre wyniki oraz gromadzi przed ekranami komputerów i smartfonów ogromną grupę osób.

Należy mieć jednak na uwadze, że serwis społecznościowy, należący do konglomeratu Meta, przestał być modny i „cool”. Często posiadamy w nim konto wyłącznie po to, aby mieć kontakt ze znajomymi i korzystamy z niego głównie z przyzwyczajenia. Co więcej, obecnie popularne staje się chwalenie tym, że usunęliśmy konto, a przecież jeszcze nie tak dawno prawie każdy chciał być na Facebooku.

Wspomniany przed chwilą trend jest szczególnie widoczny wśród młodych osób, które zaczynają traktować serwis społecznościowy Zuckerberga tak, jak kiedyś traktowana była Nasza Klasa – według nich to miejsce dla „boomerów” i ich „starych”. Znacznie ciekawszą opcją dla młodego pokolenia jest TikTok, gdzie publikują krótkie filmy i spędzają naprawdę sporo czasu.

Facebook, Instagram i Messenger – wszystkie są w rękach Meta (źródło: Tabletowo)

Każdy będzie mógł mieć do 5 profili na Facebooku

Oczywiście firma Meta świetnie zdaje sobie sprawę z tego, że jej serwis społecznościowy stracił w oczach wielu osób, a wśród młodszych użytkowników nie jest zbyt dobrze kojarzony. Nie pomagają tutaj kolejne afery związane z wątpliwym podejściem do szanowania prywatności.

W związku z powyższym, imperium Zuckerberga szuka sposobów na zachowanie obecnej pozycji Facebooka. Często odbywa się to poprzez kopiowanie konkurencji, ale również wprowadzane są nowe, przydatne zmiany. Najnowsza z nich powinna zainteresować osoby, które chcą zachować większą anonimowość lub po prostu posiadać profil niekoniecznie powiązany z głównym kontem.

Facebook zdecydował się wprowadzić ważną zmianę w kwestii wymogu „prawdziwego nazwiska”. Wciąż będzie ono konieczne w przypadku głównego profilu, ale każdy użytkownik będzie mógł posiadać do 5 dodatkowych profili. Będą one przypisane do głównego konta, ale zniknie obowiązek korzystania z prawdziwego imienia i nazwiska.

Dzięki ogłoszonej zmianie użytkownicy zyskają możliwość utworzenia dodatkowych profili, które podobnie jak konta na Twitterze czy TikToku będą mogły posiadać unikatową nazwę, nie powiązaną z prawdziwymi danymi właściciela. Oczywiście utworzony profil musi być zgodny z wytycznymi Facebooka, także tymi dotyczącymi podszywania się pod inne osoby.

Nowe rozwiązanie początkowo zostanie przetestowane w wybranych krajach, natomiast później ma trafić do wszystkich użytkowników Facebooka.