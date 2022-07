Ta Motorola kusi specyfikacją i jest już dostępna w Polsce za mniej niż 1000 złotych

Motorola ma w swojej ofercie mnóstwo ciekawych modeli. Ten również do nich należy i już można go kupić w Polsce. Co najważniejsze: w atrakcyjnej i przystępnej cenie. Co oferuje i ile dokładnie kosztuje nowa Motka?

Specyfikacja modelu Motorola moto g42 może skusić

Producent oficjalnie zapowiedział ten model 14 czerwca 2022 roku i poinformował, że będzie dostępny w T-Mobile i wybranych sklepach z elektroniką od początku lipca. Wprowadzenie urządzenia do sprzedaży nieco się opóźniło, ale w końcu można je kupić. I nie ma wątpliwości, że wielu klientów się na to zdecyduje.

Najnowsza Motka oferuje bowiem atrakcyjną specyfikację techniczną w przystępnej cenie (o której za chwilę). Przede wszystkim może się pochwalić ekranem OLED o rozdzielczości Full HD+, aczkolwiek niestety już bez funkcji odświeżania obrazu z częstotliwością wyższą niż standardowe 60 Hz (to jedna z oszczędności, na którą musiał zdecydować się producent). Od razu wypada dodać, że wyświetlacz ma przekątną 6,4 cala.

moto g42 (źródło: Motorola)

Motorola moto g42 odda swojemu właścicielowi do dyspozycji również kompletne zaplecze fotograficzne, gdyż na przodzie urządzenia znajduje się aparat o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.2), a na tyle trio 50 Mpix (f/1.8) z PDAF + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym + dedykowany aparat do pomiaru głębi ostrości. Użytkownicy będą mogli korzystać z wielu różnych funkcji, w tym Dual Capture, tj. rejestrowania wideo przednim i tylnym aparatem jednocześnie.

Mocną stroną Motoroli moto g42 jest też akumulator, bowiem ma on pojemność 5000 mAh i obsługuje szybkie ładowanie o mocy 18 W oraz 15 W (przez port USB-C; USB 2.0). Co więcej – producent dodaje w zestawie ładowarkę TurboPower o mocy 20 W. W pudełku znajdziecie również dedykowane etui ochronne na urządzenie.

Ponadto Motorola moto g42 oferuje głośniki stereo z obsługą Dolby Atmos, moduł NFC, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, dwa sloty na karty SIM w formacie nano i dedykowany na kartę pamięci microSD oraz 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon fabrycznie pracuje na systemie Android 12, ma wymiary 160,61×73,47×8,26 mm i waży 174,5 grama.

Warto też dodać, że urządzenie ma hydrofobową powłokę klasy IP52, więc jest odporne na lekkie, przypadkowe zachlapania (nie jest jednak w pełni wodoodporne).

Cena moto g42? Mniej niż 1000 złotych

Konfiguracja z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej kosztuje w Polsce 949 złotych, natomiast wariant z 4 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci – 999 złotych. Smartfon jest dostępny w sklepie x-kom w dwóch wersjach kolorystycznych: Metallic Rose i Atlantic Green. Ponadto producent zapowiedział jeszcze model 6/128 GB za 1099 złotych, ale jego już nie ma w ofercie x-komu.