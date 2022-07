Amazon Prime Day 2022 rusza już o północy. Wiemy, co kupisz taniej

Dwudniowy festiwal promocji Amazon Prime Day 2022 rozpocznie się już za kilkanaście godzin – 12 lipca 2022 roku o północy. W trakcie akcji klienci z Polski będą mogli kupić mnóstwo produktów z różnych kategorii w obniżonych cenach. Poznaliśmy już część ofert. Obniżki są naprawdę kuszące!

Jak kupować taniej podczas Amazon Prime Day 2022?

Amazon Prime Day to coroczna akcja, jednak w 2022 roku po raz pierwszy w historii będą mogli z niej skorzystać również klienci z Polski. W tym roku rozpocznie się ona już jutro, 12 lipca, o północy czasu polskiego. Aby kupić produkty w obniżonych cenach na Amazon.pl, należy posiadać wykupioną subskrypcję Amazon Prime.

Wszyscy klienci mogą korzystać z Amazon Prime za darmo przez pierwszych 30 dni. Następnie można zrezygnować z subskrypcji lub wykupić jedną z dwóch opcji: plan miesięczny za 10,99 złotych co miesiąc lub roczny za 49 złotych na rok. Co ważne, subskrypcja Amazon Prime zapewnia nie tylko dostęp do promocji w ramach Amazon Prime Day i darmowej dostawy, ale też m.in. do serwisu z serialami i filmami na żądanie Amazon Prime Video, a także do Amazon Prime Gaming za darmowymi grami co miesiąc.

Jak zostało wspomniane, akcja rozpocznie się już 12 lipca 2022 roku o północy. W trakcie tegorocznej odsłony akcji klienci będą mogli zyskać do 15% zniżki w Amazon Super, a także kupić mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Pełna lista zostanie udostępniona na dedykowanej stronie internetowej Amazon dopiero za kilkanaście godzin, ale już teraz znamy kilka bardzo interesujących ofert.

Czytniki Kindle i nie tylko taniej na Amazon Prime Day 2022

W trakcie Amazon Prime Day 2022 w obniżonych cenach kupicie na przykład:

Ponadto Jabra zapowiedziała, że w trakcie Amazon Prime Day 2022 będzie można kupić w obniżonych cenach słuchawki Jabra Elite 3, Jabra Elite 4 Active, Jabra Elite 7 Pro, Jabra Elite 85t, Jabra Elite 45h i Jabra Elite 85h. To jednak tylko ułamek wszystkich ofert, przygotowanych w ramach Amazon Prime Day 2022, dlatego koniecznie zajrzyjcie już dziś o północy na stronę Amazonu!

Letnia wyprzedaż na Allegro

Skoro o promocjach mowa, to przy okazji warto wspomnieć, że Allegro już dzisiaj wystartowało z letnią wyprzedażą. Wszystkie oferty dostępne są na stronie akcji, ale codziennie będą pojawiać się kolejne promocje. Ponadto klienci Allegro Smart! mogą skorzystać z limitowanych Smart! Okazji.

Allegro wymienia przykładowe oferty:

Przy okazji warto jeszcze wspomnieć o tym, że osoby, które w okresie od 11 do 14 lipca 2022 roku dokonają zakupów w aplikacji w kategoriach elektronika lub ogród za minimum 500 złotych, otrzymają 40 Monet za darmo do wykorzystania przy następnych zakupach.