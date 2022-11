Aktualizacja do systemu Android 13 z One UI 5 dostępna dla Galaxy S21, również w Polsce!

Samsung obiecał, Samsung dostarczył. Posiadacze smartfonów z serii Galaxy S21 mogą już pobierać aktualizację do systemu Android 13 z najnowszym interfejsem One UI 5, również w Polsce.

Po prezentacji One UI 5 w pierwszej połowie października Samsung zapowiedział, że do końca tego miesiąca posiadacze smartfonów z serii Galaxy S22 dostaną aktualizację do Androida 13, wraz z którą dostarczona zostanie najnowsza wersja autorskiego interfejsu południowokoreańskiego giganta. I tak też się stało – aktualizację udostępniono mniej niż dwa tygodnie później. Co ważne, również w Polsce.

Kilka dni temu poznaliśmy harmonogram aktualizacji do Androida 13 i One UI 5 dla smartfonów i tabletów Galaxy w Europie. Podano w nim, że nowy system i interfejs otrzymają w listopadzie 2022 roku m.in. zeszłoroczne flagowce z serii Galaxy S21. I tak też się dziś stało – ich posiadacze mogą już pobierać najnowszą wersję oprogramowania.

fot. Marcin K.

Jeśli smartfon nie poinformował Was o dostępności nowego systemu, wejdźcie w Ustawienia, a następnie znajdźcie zakładkę aktualizacji oprogramowania i wyszukajcie ręcznie aktualizację – powinna ona na Was już czekać. Jeden z naszych Czytelników poinformował nas, że kupił swojego Galaxy S21 w Plusie, więc – jak widać – Android 13 i One UI 5 są udostępniane nie tylko egzemplarzom z tzw. rynku otwartego, aczkolwiek nie wiemy, jak sytuacja wygląda w przypadku innych operatorów.

Jeśli macie smartfon z Orange, Play lub T-Mobile, dajcie nam znać w komentarzach, czy Wy również dostaliście dziś aktualizację do Androida 13 i One UI 5 na swoich Galaxy S21. Jeżeli nie, oznacza to, że musicie cierpliwie poczekać, ponieważ często aktualizacje są udostępniane przez operatorów z opóźnieniem, jako że muszą przejść dodatkowe testy kompatybilności przed wypuszczeniem ich do klientów.

Które smartfony i tablety Samsunga też dostaną aktualizację do Androida 13 i One UI 5 w listopadzie 2022 roku?

Smartfony z serii Galaxy S21 są tylko jednymi z urządzeń, dla których przewidziano aktualizację do Androida 13 i One UI 5 w listopadzie 2022 roku. Według oficjalnego harmonogramu dla Europy, w tym miesiącu mają ją otrzymać również:

Aktualizacja:

Serwis SamMobile donosi, że taką samą aktualizację dostają od dziś również smartfony z serii Galaxy S20 i Galaxy Note 20. Jeśli zatem posiadacie któryś z nich, sprawdźcie, czy na Was nie czeka.