Przygotujcie się na nowe słuchawki Huawei, bo są bardzo blisko

W ubiegłym tygodniu do oferty Huawei dołączyły dwa nowe smartfony, składany Pocket S i nova Y61, tablet MatePad SE 10.4, smartwatch Watch GT Cyber i komputer MateStation X 2023. Ponadto producent wprowadził też do Polski Huawei Watch D z funkcją pomiaru ciśnienia. Wkrótce portfolio marki wzbogaci się o kolejne słuchawki Huawei FreeBuds 5.

Nowe słuchawki Huawei FreeBuds 5 niedługo dołączą do oferty chińskiego giganta

Według niedawnych doniesień, słuchawki FreeBuds 5 miały zadebiutować oficjalnie w minionym tygodniu wraz z nowym składanym smartfonem Pocket S, podobnie jak smartwatch Watch GT 4. Tak się jednak nie stało. Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że premiera zegarka została przesunięta na 2023 rok. Tak samo odłożono w czasie prezentację FreeBuds 5, ale nie na aż tak odległy termin.

FreeBuds 5i

Jeden z informatorów z Chin donosi, że nowe słuchawki Huawei FreeBuds 5 powinny pojawić się wkrótce. Możliwe, że „wkrótce” oznacza „jeszcze w tym roku”, ponieważ w przyszłym miesiącu producent ma oficjalnie zaprezentować tajemniczy, nowy produkt, który ukrywa się pod nazwą Conan i jest bardzo sci-fi. Niewykluczone, że firma pokaże światu oba produkty w grudniu 2022 roku.

Co zaoferują nowe słuchawki Huawei FreeBuds 5?

Mimo że dowiedzieliśmy się, iż producent przygotowuje do premiery swoje nowe słuchawki z serii FreeBuds 5, to niestety nie znamy jeszcze ich specyfikacji technicznej ani ceny oraz samego wyglądu. Jedyne, co do czego można mieć pewność, że będą to bezprzewodowe słuchawki.

Warto jednak przypomnieć, że już na początku czerwca 2022 roku zadebiutowały słuchawki Huawei FreeBuds 5i, które obecnie są dostępne jedynie w Chinach za 599 juanów, co jest równowartością ~400 złotych. Klienci mają do wyboru trzy wersje kolorystyczne: czarną, białą i niebieską, a etui, służące też jako stacja ładująca, przypomina swoim wyglądem kamień.

Słuchawki Huawei FreeBuds 5i są o 11% lżejsze od poprzedniej generacji – FreeBuds 4i, mają certyfikat Hi-Res Audio Wireless, wbudowaną, ruchomą cewkę o średnicy 10 mm, dwa mikrofony, funkcję płynnego przełączania się pomiędzy dwoma różnymi urządzeniami i aktywną redukcję hałasu do 42 dB (są trzy tryby redukcji do wyboru – od głębokiej po delikatną). Ponadto oferują tryb niskiego opóźnienia 94 ms w grach oraz do 28 godzin odtwarzania muzyki (a 15-minutowe ładowanie wystarczy na 4 godziny słuchania audio).