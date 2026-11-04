Xiaomi rozpoczęło udostępnianie HyperOS 4. Sprawdź, czy Twój smartfon dostanie aktualizację (i kiedy)

Xiaomi poinformowało dziś, że rozpoczęło udostępnianie oficjalnej wersji HyperOS 4. Producent podał listę smartfonów i tabletów, które otrzymają aktualizację – wraz z terminami dla poszczególnych modeli.

Te smartfony i tablety Xiaomi, Redmi i Poco otrzymają aktualizację do HyperOS 4

Od początku listopada 2026 roku aktualizacja do HyperOS 4 zacznie być udostępniana dla:

Od połowy listopada 2026 roku aktualizacja do HyperOS 4 zacznie trafiać do właścicieli:

W grudniu 2026 roku natomiast rozpocznie się udostępnianie aktualizacji do HyperOS 4 dla:

Lista smartfonów i tabletów Xiaomi, Redmi i Poco, które otrzymają aktualizację do HyperOS 4 – wraz z terminami (źródło: Xiaomi HyperOS | X)

Producent zastrzega jednak, że poszczególni użytkownicy mogą otrzymać aktualizację w różnych terminach, niekoniecznie jako pierwsi zaraz po rozpoczęciu procesu udostępniania HyperOS 4 – zależy to od wielu różnych czynników, dlatego nie należy niepokoić się, jeśli smartfon czy tablet nie poinformuje od dostępności nowego oprogramowania od razu.

HyperOS 4 – zmiany i nowości (których ogólnie jest bardzo mało)

Najnowsza wersja autorskiego oprogramowania chińskiego producenta przynosi m.in. interfejs podobny do iOS, w tym elementy wyraźnie inspirowane estetyką Liquid Glass, ale też m.in. sposób wyświetlania powiadomień na ekranie blokady. Wizualne podobieństwo jest wprost uderzające.

HyperOS 4 (źródło: Xiaomi)

Smartfony i tablety z HyperOS 4 mają też działać szybciej i płynniej niż modele z HyperOS 3 oraz zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa i prywatności za sprawą ochrony danych na poziomie kwantowym i zabezpieczenia danych AI od krawędzi do chmury. Ponadto użytkownicy mogą liczyć na dostęp do różnych narzędzi AI.