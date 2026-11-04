Xiaomi rozpoczęło udostępnianie HyperOS 4. Sprawdź, czy Twój smartfon dostanie aktualizację (i kiedy)

Xiaomi poinformowało dziś, że rozpoczęło udostępnianie oficjalnej wersji HyperOS 4. Producent podał listę smartfonów i tabletów, które otrzymają aktualizację – wraz z terminami dla poszczególnych modeli.
Te smartfony i tablety Xiaomi, Redmi i Poco otrzymają aktualizację do HyperOS 4
Od początku listopada 2026 roku aktualizacja do HyperOS 4 zacznie być udostępniana dla:
- Xiaomi
- Xiaomi 17 Ultra,
- Xiaomi Leitzphone powered by Xiaomi,
- Xiaomi 17,
- Xiaomi 17T Pro,
- Xiaomi 17T,
- Xiaomi 15 Ultra,
- Xiaomi 15,
- Xiaomi Pad 8 Pro,
- Xiaomi Pad 8,
- Redmi
- Redmi Note 17 Pro Max 5G,
- Redmi Note 17 Pro 5G,
- Redmi Note 17 5G,
- Redmi Note 17,
- Redmi Note 15 Pro+ 5G,
- Redmi Note 15 Pro 5G,
- Redmi Note 15 Pro,
- Redmi Note 15 5G,
- Redmi Note 15,
- Redmi 17 5G,
- Redmi 17,
- Redmi 17C 5G,
- Redmi 15C 5G,
- Redmi 15C,
- Poco
- Poco F8 Ultra,
- Poco F8 Pro,
- Poco X8 Pro Max,
- Poco X8 Pro,
- Poco X8 Pro Iron Man Edition,
- Poco X8,
- Poco M8 Pro,
- Poco M8,
- Poco C95 Pro,
- Poco C85.
Od połowy listopada 2026 roku aktualizacja do HyperOS 4 zacznie trafiać do właścicieli:
- Xiaomi
- Xiaomi 15T Pro,
- Xiaomi 15T,
- Xiaomi Pad 7 Pro,
- Xiaomi Pad 7,
- Xiaomi Pad Mini,
- Redmi
- Redmi Pad 2 Pro 5G,
- Redmi Pad 2 Pro,
- Poco
- Poco F9 Ultra,
- Poco F9 Pro,
- Poco F7 Ultra,
- Poco F7 Pro,
- Poco F7,
- Poco X7 Pro,
- Poco X7 Pro Iron Man Edition,
- Poco Pad X1,
- Poco Pad M1.
W grudniu 2026 roku natomiast rozpocznie się udostępnianie aktualizacji do HyperOS 4 dla:
- Xiaomi
- Xiaomi Mix Flip,
- Xiaomi 14 Ultra,
- Xiaomi 14,
- Xiaomi 14T Pro,
- Xiaomi 14T,
- Xiaomi 13 Ultra,
- Xiaomi 13 Pro,
- Xiaomi 13,
- Xiaomi 13T Pro,
- Xiaomi 13T,
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4,
- Redmi
- Redmi Note 14 Pro+ 5G,
- Redmi Note 14 Pro 5G,
- Redmi Note 14 Pro,
- Redmi Note 14 5G,
- Redmi Note 14,
- Redmi Note 14S,
- Redmi 15 5G,
- Redmi 15,
- Redmi A7 Pro,
- Redmi Pad 2 9.7,
- Redmi Pad 2 9.7 4G,
- Redmi Pad 2,
- Redmi Pad 2 4G,
- Poco
- Poco F6 Pro,
- Poco F6,
- Poco X8s,
- Poco X7,
- Poco X6 Pro,
- Poco M8s Pro,
- Poco M7,
- Poco C81 Pro,
- Poco Pad C1.
Producent zastrzega jednak, że poszczególni użytkownicy mogą otrzymać aktualizację w różnych terminach, niekoniecznie jako pierwsi zaraz po rozpoczęciu procesu udostępniania HyperOS 4 – zależy to od wielu różnych czynników, dlatego nie należy niepokoić się, jeśli smartfon czy tablet nie poinformuje od dostępności nowego oprogramowania od razu.
HyperOS 4 – zmiany i nowości (których ogólnie jest bardzo mało)
Najnowsza wersja autorskiego oprogramowania chińskiego producenta przynosi m.in. interfejs podobny do iOS, w tym elementy wyraźnie inspirowane estetyką Liquid Glass, ale też m.in. sposób wyświetlania powiadomień na ekranie blokady. Wizualne podobieństwo jest wprost uderzające.
Smartfony i tablety z HyperOS 4 mają też działać szybciej i płynniej niż modele z HyperOS 3 oraz zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa i prywatności za sprawą ochrony danych na poziomie kwantowym i zabezpieczenia danych AI od krawędzi do chmury. Ponadto użytkownicy mogą liczyć na dostęp do różnych narzędzi AI.