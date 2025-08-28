HyperOS 3 pokazany. Widać inspirację pomysłami Apple

Xiaomi oficjalnie zaprezentowało HyperOS 3, czyli nową wersję autorskiego oprogramowania, które bazuje na Androidzie. Nie zabrakło ciekawych zmian.

Co nowego w HyperOS 3?

Wczoraj Xiaomi podało datę premiery HyperOS 3, czyli następcy HyperOS 2 i HyperOS 1. Natomiast już dziś, zgodnie z zapowiedziami, nowe oprogramowanie zostało ogłoszone. Poznaliśmy jego wygląd, a także najważniejsze nowości. Dowiedzieliśmy się również, które urządzenia jako pierwsze otrzymają zaszczyt działania pod kontrolą wersji beta.

HyperOS 3, co było do przewidzenia, jest zbiorem autorskich pomysłów Xiaomi wymieszanych z rozwiązaniami wyraźnie zainspirowanymi iOS. Do tego – zgodnie z trendami na rynku – dochodzi zestaw funkcji wykorzystujących potencjał sztucznej inteligencji.

Dobrym przykładem funkcji, która czerpie z pomysłów Apple, jest Super Island, czyli Dynamic Island w wykonaniu Xiaomi. Podobnie jak w przypadku iPhone’ów, zadaniem Super Island jest dostarczanie kluczowych informacji z wybranych aplikacji na górze ekranu smartfona, gdy te aplikacje działają w tle. Może to być aktualnie odtwarzany utwór, czas odmierzany przez stoper, a także przykładowo czas dotarcia taksówki czy godzina lądowania samolotu.

Przeprojektowany ekran blokady również powinien wydać się znajomy właścicielom sprzętu z Cupertino. Xiaomi chwali się tutaj rozbudowanymi opcjami personalizacji wyglądu. Brzmi ciekawie, ale HyperOS 3 to nie tylko zmiany w wyglądzie.

Chińczycy podają, że wydajność w grach wzrosła o ponad 15% i to przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii. Co więcej, nowa aktualizacja ma zapewnić poprawę o 21% w kwestii responsywności aplikacji, a także wprowadza sporo nowych animacji.

Xiaomi dodało jeszcze m.in. ulepszenia w aplikacja Galeria, nowe podpowiedzi kontekstowe podczas korzystania ze sztucznej inteligencji, a także możliwość klonowania ekranu na iPadzie. Oczywiście to tylko część zmian, bowiem HyperOS 3 to szereg mniejszych usprawnień, które powinny pozytywnie wpłynąć na komfort pracy ze sprzętem Xiaomi.

Te urządzenia Xiaomi jako pierwsze pozwolą przetestować HyperOS 3

Oczywiście z czasem lista powinna rozszerzyć się o kolejne urządzenia producenta. Warto też wspomnieć, że nie znamy jeszcze daty debiutu stabilnej wersji. Sam program beta testów wystartuje jeszcze w tym miesiącu.

Już od 29 sierpnia program beta będzie udostępniany na następujących urządzeniach:

Redmi K80 Extreme Edition,

Redmi K80 Pro,

Xiaomi 15,

Xiaomi 15 Pro,

Xiaomi 15 Ultra,

Xiaomi 15S Pro,

Xiaomi Pad 7 Pro,

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5.

Następnie, 17 września, program beta zostanie wdrożony na:

Redmi K Pad,

Redmi K80,

Xiaomi Mix Flip 2,

Xiaomi Pad 7,

Xiaomi Pad 7 Ultra,

Xiaomi TV S Pro Mini-LED,

Xiaomi TV S Pro Mini-LED 2025.

Z kolei 30 września nową wersję oprogramowania będą mogli przetestować użytkownicy: