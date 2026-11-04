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fot. John-Mark Smith | Pexels
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Jak znaleźć ciekawy film do obejrzenia? Netflix ma nowy pomysł

Wojciech Kulik·
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Jak znaleźć ciekawy film do obejrzenia? Netflix ma nowy pomysł

Netflix znalazł nowy sposób na to, by ułatwić użytkownikom odnajdywanie filmów i seriali, które mogą ich zainteresować. Pierwsze skrzypce gra tu sztuczna inteligencja, na co wskazuje już zresztą sama nazwa tej funkcji: AI Discover.

Pasek menu w aplikacji Netflix na telewizorach został wzbogacony o nową zakładkę: AI Discover. Służy ona do szybkiego odnajdywania interesujących treści do obejrzenia.

Jak działa AI Discover w aplikacji Netflix?

Pierwszym krokiem jest wybranie ogólnej tematyki na wyświetlanej karuzeli. Użytkownik może na przykład wskazać, że szuka czegoś lekkiego po ciężkim dniu w pracy, marzy mu się naprawdę straszny horror albo też organizuje rodzinny wieczór filmowy.

Do każdego tematu dobrana jest kolekcja tytułów dostosowanych do preferencji użytkownika. Można zobaczyć ich zwiastuny lub o nich poczytać, jak również od razu rozpocząć seans. Konkretne filmy można także oznaczyć jako nieinteresujące – albo teraz, albo wcale (i dzięki temu nie będą już więcej pojawiać się w poleceniach).

Jeśli użytkownikowi nie uda się znaleźć niczego ciekawego wśród rekomendacji, może poprosić o nowy zestaw tytułów albo też poprowadzić sztuczną inteligencję w jakimś konkretnym kierunku, zawężając temat. Wszystko ma odbywać się szybko i sprawnie.

Co ciekawe, same tematy główne również mogą się zmieniać, w zależności od tego, jak będą ewoluować zainteresowania użytkownika. Chociaż Netflix spróbuje też pewnie sam zwrócić na coś uwagę, jeśli będzie chciał.

Kwestia dostępności

Na razie nowa funkcja dostępna jest tylko w aplikacji Netflix na telewizory, wyłącznie w języku angielskim, a do tego jest ograniczona geograficznie do Stanów Zjednoczonych. Z czasem ma jednak doczekać się szerszej dystrybucji (przy czym nie poznaliśmy żadnych ram czasowych).

Dodatkowo Netflix zamierza rozszerzać kartę AI Discover o nowe rozwiązania, dla których wspólnym punktem będzie właśnie sztuczna inteligencja. Amerykanie zdają sobie sprawę z tego, że ogrom pozycji w ich katalogu może przytłoczyć, dlatego szukają sposobów na to, by wspomóc użytkowników w przeszukiwaniu cyfrowej biblioteki (no i utrzymaniu ich w aplikacji jeszcze dłużej).

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