Chętni na nowego, bazowego iPhone’a musieli po premierze iPhone’ów 18 Pro uzbroić się w cierpliwość. Na szczęście dobrą metodą na osłodzenie sobie oczekiwania może być lektura tego, czego powinniśmy spodziewać się po smartfonach Apple w niedalekiej przyszłości.

Jaki będzie iPhone 18? Podobno taki

Informacje o nowych smartfonach Amerykanów spłynęły z całkiem sprawdzonego źródła, jakim jest użytkownik Weibo o pseudonimie Digital Chat Station. Dzięki niemu premiera trzech nowych modeli w przyszłym roku może przynieść mniej zaskoczeń.

Według informatora, iPhone 18 ma zadebiutować tego samego dnia, co iPhone 18e oraz iPhone Air 2. generacji. Na front urządzenia trafi 6,3-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1.5K i maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz. Smartfon zachowa Dynamiczną Wyspę, do jakiej przyzwyczailiśmy się w ostatnich latach.

Oprócz tego DCS przewiduje zastosowanie systemu Face ID, zestaw dwóch aparatów z tyłu z matrycą 48 Mpix oraz większy akumulator o nieokreślonej jeszcze pojemności. Serce urządzenia stanowiłby opracowany w litografii 2 nm układ mobilny Apple A20.

iPhone 17 – fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Choć do tego typu informacji nie potrzeba branżowych informatorów, ostatni wpis wspomina również o podwyżce cen. Wraz z premierą iPhone’ów 18 Pro Apple wycofało poprzednią generacje ze swoich sklepów, która w porównaniu z nowymi modelami była o co najmniej 100 dolarów tańsza.

W Polsce iPhone 18 Pro oraz iPhone 18 Pro Max są o 500 złotych droższe od zeszłorocznych ultraflagowców w przypadku konfiguracji z najmniejszą ilością pamięci wewnętrznej. Dla wariantów 512 GB, 1 TB i 2 TB skok cenowy jest jeszcze wyższy.

Mniej tajemnic mają też smartfony iPhone 18e i iPhone Air 2. generacji

W ciągu ostatnich kilku tygodni aura tajemnicy częściowo osłabła wokół budżetowego smartfona Apple. Pod koniec października dowiedzieliśmy się, że iPhone 18e otrzyma 6,12 calowy panel OLED o częstotliwości odświeżania 60 Hz, pojedynczy aparat 48 Mpix z tyłu, większy sensor 24 Mpix z przodu oraz chipset Apple A20. Trudno wyobrazić sobie, aby te dane przyspieszyły komukolwiek bicie serca, jednak lepsza taka ewolucja, niż żadna.

Co się tyczy następcy iPhone’a Air, tu jest nieco ciekawiej. 6,55-calowemu wyświetlaczowi OLED o rozdzielczości 1.5K i częstotliwości odświeżania 120 Hz ma towarzyszyć większy akumulator przy jednoczesnym odchudzeniu urządzenia z 5,64 do 5,5 mm. Oprócz tego iPhone Air 2. generacji może otrzymać podwójny zestaw aparatów z matrycami 48 Mpix, modem C2 oraz chip komunikacji bezprzewodowej N2, a także układ mobilny Apple A20 Pro.

Kiedy wszystkie wątpliwości dotyczące nowego trio Apple zostaną rozwiane? Oczywiście odbędzie się to w dniu premiery, który póki co nie jest znany – poszlaki zostawiane przez informatorów wskazują jedynie miesiące marzec i kwiecień 2027 roku jako potencjalne okienko debiutu.