Oppo Reno 16 5G
Oppo Reno 16 5G - fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl
Smartfony

Poprzednik nie zachwycił, ale Oppo nie odpuszcza. Nowy smartfon tuż za rogiem

Mateusz Budzeń·
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Poprzednik nie zachwycił, ale Oppo nie odpuszcza. Nowy smartfon tuż za rogiem

Poznaliśmy nowe informacje na temat specyfikacji Oppo Reno 17 i Reno 17 Pro. Na pokładzie znajdą się duże akumulatory, ale nie musi to oznaczać świetnego czasu pracy.

Oppo Reno 16 rozczarował

W maju 2026 roku zadebiutowały smartfony Oppo Reno 16 i Reno 16 Pro – wówczas w Chinach. Do Polski seria Oppo Reno 16 zawitała w sierpniu 2026 roku. Smartfony zapowiadały się naprawdę ciekawie, ale przynajmniej jeden z nich, czyli Oppo Reno 16, rozczarował.

Może teraz, po wydanych aktualizacjach oprogramowania, jest lepiej. Jednak Kasia w recenzji skarżyła się na poważne problemy z płynnością i kulturą pracy, rozczarowujący czas pracy (mimo akumulatora 6000 mAh), problemy z nagrywaniem wideo i słabe głośniki.

Oppo Reno 17 i Reno 17 Pro – tak ma wyglądać specyfikacja nowych smartfonów

Wcześniej mogliśmy dowiedzieć się, że Oppo Reno 17 Pro będzie wyposażony w 6,32-calowy ekran. Pojawiły się też informacje na temat zestawu aparatów – główne oczko 200 Mpix, teleobiektyw o budowie peryskopowej 50 Mpix oraz obiektyw ultraszerokokątny 50 Mpix.

Oppo Reno 16 5G
Oppo Reno 16 5G (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Teraz doszły kolejne szczegóły, a także nowe informacje na temat modelu Oppo Reno 17. Digital Chat Station, znany specjalista ds. ujawniania planów producentów smartfonów, donosi, że Oppo Reno 17 – podobnie jak 17 Pro – zapewni teleobiektyw o budowie peryskopowej 50 Mpix. Ekran ma mieć 6,5 cala, a sercem będzie Snapdragon 7 Gen 4. Oppo Reno 17 Pro dostanie MediaTeka Dimensity 8550.

Na pokładzie Oppo Reno 17 znajdzie się miejsce dla akumulatora 8000 mAh, a w wariancie Pro pojawi się ogniwo 7200 mAh. Do wyboru będą trzy konfiguracje – 8/256 GB, 12/256 GB oraz 12/512 GB. Poznaliśmy też wersje kolorystyczne, ale wypada odnotować, że jest to maszynowe tłumaczenie z języka chińskiego na angielski – Snow White (śnieżnobiały), Ice Moon White (może jasnobłękitny), Cocoa Brown (brązowy, przypominający mleczną czekoladę), Starlight Pink (może jasny, pastelowy róż) oraz Encounter Cat.

Seria Reno 17 ma zadebiutować w Chinach w listopadzie 2026 roku. W tym samym terminie mamy poznać Oppo Pad Air 6 oraz Oppo Watch 5. Na premierę smartfonów w Polsce najpewniej trzeba będzie poczekać do 2027 roku. Należy też wspomnieć, że mogą występować różnice w specyfikacji między wersjami chińskimi a europejskimi.

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