Targi MWC to okazja dla producentów do pochwalenia się nowymi produktami, a także technologiami, które mogą w przyszłości trafić do dostępnych na szeroką skalę urządzeń. TCL ponownie pokazało innowacyjne rozwiązania, lecz także i w tym przypadku nie wiadomo, ile trzeba będzie czekać na ich komercyjne wykorzystanie.

TCL pokazało typy smartfonów, których prawdopodobnie prędko nie kupisz

Klasyczne smartfony to wciąż najpopularniejszy typ na rynku, jednak równocześnie bardzo dynamicznie rozwija się segment składanych smartfonów. Jednocześnie nieraz widzieliśmy już projekty urządzeń, które się rozwijają (zob. anulowany LG Rollable) lub nawet rozwijają i składają. TCL wielokrotnie chwaliło się innowacyjnymi konstrukcjami, lecz nic z tego nie wynikło – żadna z nich nie trafiła do sprzedaży na żadnym rynku.

źródło: GSMArena

Podczas targów MWC 2022 w Barcelonie TCL zaprezentowało pięć nowych smartfonów i trzy tablety, ale nie tylko. Producent przywiózł do stolicy Katalonii również koncepcyjne projekty urządzeń. Pierwszy z nich to widoczny na załączonych powyżej zdjęciach Ultra Flex z zawiasem 360°, dzięki czemu można złożyć tę konstrukcję zarówno ekranem na zewnątrz, jak i do wewnątrz. Prototyp ma wyświetlacz o przekątnej 8 cali i rozdzielczości 2480×1860 pikseli, który wspiera obsługę rysikiem.

Na rynku zadebiutowały już smartfony z ekranem, który składa się na zewnątrz (Huawei Mate X, Huawei Mate Xs, Royole FlexPai, Royole FlexPai 2), jak i do wewnątrz (m.in. Huawei Mate X2, Honor Magic V, Oppo Find N, Xiaomi Mi MIX Fold, Samsung Galaxy Z Fold). Żaden jednak nie zapewnia takiej „elastyczności” jak TCL Ultra Flex, ale czy faktycznie jest ona potrzebna?

Obserwując rynek i posunięcia producentów, można dojść do wniosku, że… nie. Nie bez powodu większość składanych smartfonów ma ekran, który składa się do wewnątrz. Taka konstrukcja chroni wewnętrzny wyświetlacz, który z natury jest bardzo wrażliwy na uszkodzenia mechaniczne. Mimo wszystko trzeba oddać TCL, że nie boi się innowacyjnych rozwiązań, nawet jeśli te nigdy nie trafią do dostępnych komercyjnie urządzeń.

Na targach MWC 2022 TCL pokazało również TCL Fold 'n Roll. Pierwszy raz tym projektem producent pochwalił się już w kwietniu 2021 roku, lecz nadal pozostaje on w fazie konceptu. To, co go wyróżnia, to konstrukcja, pozwalająca zarówno złożyć urządzenie, jak i je rozwinąć.

źródło: GSMArena

Smartfon może pracować w trzech trybach: smartfona z 6,87-calowym ekranem, phabletu z 8,85-calowym wyświetlaczem oraz tabletu, gdzie użytkownik dostałby powierzchnię o przekątnej aż 10 cali.

Zarówno TCL Ultra Flex, jak i TCL Fold n Roll to jednak jedynie koncepcyjne urządzenia. Producentowi bliżej do wprowadzenia na rynek taniego smartfona z klapką, lecz i w jego przypadku nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Na razie marka dużo obiecuje, podczas gdy konkurencja już dostarcza klientom składane smartfony.