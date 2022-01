Aktualnie najtańszy składany smartfon w Polsce kosztuje 4299 złotych – jest to Samsung Galaxy Z Flip 3 w konfiguracji 8 GB/128 GB. W trakcie targów CES 2022 pokazane zostało jednak urządzenie o podobnej konstrukcji, które może kosztować mniej niż 3000 złotych!

Składany smartfon za mniej niż 3000 złotych!

Prędzej czy później ceny składanych konstrukcji spadną do bardziej przystępnych poziomów. Raczej nie spodziewamy się, że będzie można je kupić za 1000-1500 złotych, ale cena między 2500 a 3000 złotych jest już jak najbardziej kusząca. TCL Flex V przybliża nas do takiej przyszłości.







fot. GSMArena

Podczas targów CES 2022 producent zaprezentował składany smartfon typu clamshell, tj. z klapką, a także poinformował, że celuje w przedział między 600 a 700 dolarów, czyli równowartość od ~2400 do ~2800 złotych. To kwota, którą byłoby w stanie zapłacić wielu klientów, w tym ja, mimo że specyfikacja urządzenia nie jest topowa, a raczej średniopółkowa – coś za coś, jednak i tak jest bardzo dobrze.

TCL Flex V (rozwijany pod kryptonimem „Project Chicago”) nosi oznaczenie „T850Y_EEA” i został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 765G (podobnie jak Motorola razr 5G, która kosztowała na start 6499 złotych) oraz 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, a także akumulator o pojemności 3545 mAh (dla porównania, Galaxy Z Flip 3 ma baterię 3300 mAh).

Składany smartfon marki otrzymał również zestaw dwóch aparatów 48 Mpix + 16 Mpix na zewnętrznej stronie klapki oraz 44 Mpix w otworze w ekranie wewnętrznym OLED, który ma rozdzielczość Full HD+ 2400×1080 pikseli. Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z autorską nakładką producenta.

fot. GSMArena

Serwis GSMArena, który miał okazję poobcować z tym smartfonem, podaje, że sprawia on wrażenie urządzenia klasy premium, mimo że cena tej konstrukcji ma być wyjątkowo atrakcyjna i przystępna.

Niestety, producent nie zapowiedział rychłego wprowadzenia składanego Flex V na rynek – wciąż jest to bowiem smartfon koncepcyjny. Jednocześnie firma chce, gdy już zdecyduje się wprowadzić taką konstrukcję do sprzedaży, żeby był to relatywnie tani model, na zakup którego będzie sobie mogło pozwolić zdecydowanie więcej osób. Czekamy zatem z niecierpliwością.