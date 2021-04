Rozwijany LG Rollable mógł być najbardziej innowacyjnym smartfonem, jaki zadebiutował w 2021 roku. Niestety, jak już wiemy – nie będzie. Okazuje się jednak, że do jego rynkowej premiery było naprawdę blisko.

LG Rollable mógł na zawsze zapisać się na kartach historii

LG nigdy nie bało się innowacji, nawet jeśli nie było tego widać po wszystkich smartfonach tej marki. W ostatnim czasie Koreańczycy jednak raz za razem dawali nam na to dowody. Jeden z nich, LG Wing, trafił do sprzedaży również w Polsce i wciąż jest dostępny za 4599 złotych – drugiego takiego na próżno szukać w sklepach.

Z jeszcze większym zainteresowaniem wypatrywaliśmy rynkowej premiery LG Rollable, ponieważ miał to być pierwszy, rozwijany smartfon, który trafił do sklepów. Fakt, Oppo wcześniej zaprezentowało podobny w założeniach model Oppo X 2021, ale dość szybko przyznało, że nie planuje wprowadzić go do sprzedaży w najbliższej przyszłości.

Naprawdę niewiele brakło, aby LG Rollable zadebiutował na rynku

LG bardzo długo podgrzewało atmosferę wokół swojego rozwijanego smartfona. Z perspektywy czasu wiemy, że nie było to zwykłe rzucanie słów na wiatr, ponieważ producent solidnie przygotowywał się do wprowadzenia tego urządzenia na rynek.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że LG Rollable został wysłany do różnych agencji certyfikujących, które muszą dopuścić każde nowe urządzenie do sprzedaży. Teraz okazuje się, że Koreańczycy sukcesywnie zdobywali niezbędne pozwolenia dla swojego rozwijanego smartfona – otrzymał je również od NFC Forum Certification Program. Co ciekawe, już na początku 2021 roku – certyfikat przyznano 5 stycznia br.

Każda tego typu wiadomość sprawia, że odłożenie LG Rollable do szuflady smuci jeszcze bardziej. Mieliśmy ogromne nadzieje na jego rynkową premierę, szczególnie po tym, jak Oppo poinformowało, że Oppo X 2021 nie trafi do sprzedaży. Niestety, przynajmniej na tę chwilę nic nie wskazuje na to, aby rozwijany smartfon południowokoreańskiej marki kiedykolwiek został wprowadzony na rynek. W końcu niedawno sam przedstawiciel producenta zadeklarował, że żadne urządzenie nie będzie dalej (nomen omen) rozwijane.